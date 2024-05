Die Mann­schaft des Skat Clubs „Die Forel­len Forch­heim“ reist am 4. Mai nach Regens­burg, um ihre Posi­ti­on in der Bay­ern­li­ga (der­zeit 8. Platz, punkt­gleich mit dem 6. und dem 7. Platz) zu ver­bes­sern. Von den 3 Geg­nern (1. Skat­club Pas­sau, Grand Hand Ingol­stadt, 1. Skat­club Regens­burg III) steht ledig­lich der 1. Skat­club Pas­sau (2. Tabel­len­platz) vor den „Forel­len“. Grand Hand Ingol­stadt (16. Platz) und 1. Skat­club Regens­burg III (13. Platz) dürf­ten Geg­ner sein, die besiegt wer­den kön­nen, zumal die „Forel­len“ mit Ihrer der­zeit stärk­sten Mann­schaft an den Start gehen. Nach heu­ti­gem Stand kön­nen sich aus der Bay­ern­li­ga 4 Ver­ei­ne für die Regio­nal­li­ga (RL) und 6 Ver­ei­ne für die dann neue Ober­li­ga (OL) qualifizieren.“