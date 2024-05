Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am Mitt­woch, 8. Mai von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr ein kosten­lo­ses Online Semi­nar zum The­ma „Jobs in der Kin­der­pfle­ge“ an.

Bian­ca Heger: „Sie haben Inter­es­se an einer Tätig­keit in der Kin­der­pfle­ge? Dann ist die­se Ver­an­stal­tung für Sie ein erster Schritt, sich über die Mög­lich­kei­ten eines Berufs­ein­stiegs in der Kin­der­pfle­ge zu infor­mie­ren. In unse­rem Vor­trag zei­gen wir Ihnen die all­ge­mei­nen Zugangs­vor­aus­set­zun­gen und Arbeits­mög­lich­kei­ten, För­der­mög­lich­kei­ten und Tools der Agen­tur für Arbeit für Ihre wei­te­ren Recherchen.“

Anmel­dun­gen an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de

Die Teil­neh­mer erhal­ten spä­te­stens 2 Tage vor der Ver­an­stal­tung eine Bestä­ti­gung und die Ein­la­dung mit dem Link. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.