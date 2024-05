Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Autos ver­kratzt – Poli­zei sucht Zeugen

Unbe­kann­te Täter beschä­dig­ten in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag elf Autos, die im Bereich der Geschwi­ster-Scholl-Stra­ße bzw. im Bucken­ho­fer Weg abge­stellt waren.

Die bis­lang unbe­kann­ten Van­da­len zer­kratz­ten die gepark­ten Autos jeweils seit­lich, zum Teil über die gesam­te Fahr­zeug­län­ge. Nach Fest­stel­lung der Poli­zei lässt sich die Tat­zeit von Frei­tag­abend bis Sams­tag­mor­gen eingrenzen.

Durch die Beschä­di­gun­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 20.000 Euro.

Die Poli­zei sucht Zeu­gen, die im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen gemacht haben. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Senio­rin ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall – Rad­fah­re­rin leicht verletzt

Eine 89-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin ver­ur­sach­te am frü­hen Frei­tag­abend einen Ver­kehrs­un­fall, bei wel­chem eine Fahr­rad­fah­re­rin leicht ver­letzt wur­de und ein erheb­li­cher Sach­scha­den entstand.

Die Senio­rin fuhr mit ihrem Opel aus einer Grund­stücks­aus­fahrt auf die Kur­tSchu­ma­cher-Stra­ße ein. Dabei über­sah sie eine von rechts kom­men­de 40jährige Rad­fah­re­rin. Obwohl die Auto­fah­re­rin noch ver­such­te aus­zu­wei­chen, kam es zu einer Kol­li­si­on zwi­schen dem Pkw und der Rad­fah­re­rin. Die­se stürz­te und zog sich dabei leich­te Ver­let­zun­gen zu. Der Ret­tungs­dienst brach­te die ver­letz­te Rad­fah­re­rin in eine Klinik.

Das Aus­weich­ma­nö­ver der 89-Jäh­ri­gen führ­te zu einer wei­te­ren Kollision.

Dies­mal krach­te der Opel mit vol­ler Wucht gegen Schalt­kä­sten auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te. Durch den Auf­prall wur­den die­se kom­plett zer­stört, was zu einem Aus­fall der Licht­zei­chen­an­la­ge Kurt-Schu­ma­cher­Stra­ße / Alle Am Röthel­heim­park führte.

Der Opel der Senio­rin war nach dem Unfall­ge­sche­hen nicht mehr fahr­be­reit und muss­te von der Unfall­stel­le abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Stra­ßen­ver­kehr

Am Abend des 05.05.2024 befuhr eine 30jährige Seat-Fah­re­rin die Mem­ba­cher Stra­ße von Heß­dorf aus in süd­li­che Rich­tung. Die deut­lich alko­ho­li­sier­te Frau stieß mit ihrem Pkw zunächst rechts gegen eine Mau­er, um schließ­lich links über einen Gar­ten­zaun am Anwe­sen zum Ste­hen zu kom­men. Das Fahr­zeug der Ver­ur­sa­che­rin war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te nach sei­ner Ber­gung abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 11000 Euro. Die Fah­re­rin wur­de leicht ver­letzt und muss­te in einer Kli­nik behan­delt wer­den. Eine Blut­ent­nah­me zur gerichts­ver­wert­ba­ren Fest­stel­lung der Alko­ho­li­sie­rung wur­de ange­ord­net und von einem Arzt durch­ge­führt. Ein Ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ist für die Pkw-Fah­re­rin die Folge.

Zu einem wei­te­ren Ver­kehrs­un­fall kam es bereits am 05.05.2024, um 12.10 Uhr, auf der Staats­stra­ße 2263 von Her­zo­gen­au­rach in Fahrt­rich­tung Wel­ken­bach. Hier war der 55jährige Fah­rer eines Pkw aus unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Fahr­bahn abge­kom­men, übeschlug sich und kam auf den Rädern im Stra­ßen­gra­ben zum Ste­hen. Alle drei Insas­sen wur­den leicht ver­letzt, der 7jährige Sohn des Fah­rers kam vor­sorg­lich zur Über­prü­fung in die Uni­kli­nik Erlan­gen. An dem Pkw ent­stand ein Totalschaden.

Am 03.05.2024 führ­ten Beam­te der PI Her­zo­gen­au­rach Schwer­punkt­kon­trol­len zur Bekämp­fung von Alko­hol und Dro­gen im Stra­ßen­ver­kehr durch.

Hier­bei konn­ten ein Pedelec‑, sowie eine Pkw-Fah­re­rin fest­ge­stellt wer­den, die in alko­ho­li­sier­tem Zustand ihrer Fahr­zeu­ge führ­ten. Die Wei­ter­fahr­ten wur­den unter­bun­den, bei dem Pedelec-Fah­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -