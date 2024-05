Der Geschäfts­füh­rer der Bay­reu­ther „Oldschdod“, Jörg Schmal­fuß, hat den Gesell­schaf­tern der Spiel­be­triebs-GmbH mit­ge­teilt, sei­nen aus­lau­fen­den Ver­trag nicht zu ver­län­gern. Nach zwei­ein­halb Jah­ren, davon die ersten sechs Mona­te in bera­ten­der Funk­ti­on und in der Fol­ge als Geschäfts­füh­rer, ver­lässt er die SpVgg Bay­reuth zum Ende die­ser Saison.

Schmal­fuß star­te­te sein Enga­ge­ment bei der Spiel­ver­ei­ni­gung Anfang 2022 in bera­ten­der Funk­ti­on, in der er sich pri­mär um die Struk­tu­rie­rung der Unter­neh­mens­or­ga­ni­sa­ti­on, der Erwei­te­rung des Part­ner­pools und die Ver­an­stal­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on küm­mer­te. Mit dem Auf­stieg in die 3. Liga über­nahm er das Amt des Geschäfts­füh­rers für die Berei­che Mar­ke­ting, Ver­trieb und Orga­ni­sa­ti­on. Nach dem Wie­der­ab­stieg und dem Aus­schei­den des Co-Geschäfts­füh­rers Micha­el Born war Schmal­fuß seit Juli 2023 allei­ni­ger Geschäfts­füh­rer der Spielbetriebs-GmbH.

Der 38-Jäh­ri­ge blickt mit Stolz und etwas Weh­mut auf die Zeit bei der Spiel­ver­ei­ni­gung zurück: „In zwei­ein­halb sehr inten­si­ven Jah­ren mit vie­len anspruchs­vol­len Auf­ga­ben ist mir die Oldschdod, ihre Fans, die Part­ner und das gan­ze Umfeld wirk­lich ans Herz gewach­sen. Ich den­ke, dass wir die Zeit gut genutzt und die Spiel­ver­ei­ni­gung in vie­len Berei­chen auf ein neu­es Niveau geho­ben haben. Daher bin ich sehr dank­bar für die Chan­ce und die Zeit, auch wenn ich jetzt zur Über­zeu­gung gekom­men bin, dass der Weg für mich hier zu Ende ist.“

Chri­sti­an Wed­lich, Gesell­schaf­ter der Spiel­be­triebs-GmbH und Vor­stands­vor­sit­zen­der des Ver­eins dankt Schmal­fuß für die her­vor­ra­gen­de Arbeit: „Wir sind Jörg sehr dank­bar für die gelei­ste­te Arbeit, die in einem hohen Maße von Kom­pe­tenz und Pro­fes­sio­na­li­tät geprägt war. Spe­zi­ell die bei­den in sei­ne Zeit gefal­le­nen Som­mer­pau­sen – mit den vie­len Auf­ga­ben­stel­lun­gen nach dem Auf­stieg und der DFB-Pokal­teil­nah­me 2022, aber auch die Steue­rung des Kon­so­li­die­rungs­pro­zes­ses nach dem Abstieg 2023 – hat er mit sei­nem klei­nen Team gemei­stert. Er ist dabei stets mit hohem per­sön­li­chen Ein­satz vor­an­ge­gan­gen. Even­tu­ell gelingt es ja, dass uns Jörg künf­tig noch als exter­ner Bera­ter zur Sei­te steht. Auch wenn es nun zunächst gilt adäqua­ten Ersatz auf der Posi­ti­on des Geschäfts­füh­rers zu finden.“