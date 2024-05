Die Baye­ri­sche Schlös­ser­ver­wal­tung freut sich, dass vier Skulp­tu­ren im Rosen­gar­ten der Neu­en Resi­denz Bam­berg nach erfolg­rei­cher Restau­rie­rung wie­der auf­ge­stellt wer­den konn­ten. Pas­send zur Rück­kehr des Früh­lings­wet­ters zie­ren nun Venus, Juno, Apoll und ein Kna­be mit Hut wie­der ihre Stamm­plät­ze in der präch­ti­gen Gar­ten­an­la­ge. Bei den Skulp­tu­ren han­delt es sich um Bild­hau­er­ko­pien aus dem frü­hen 20. Jahr­hun­dert, die nach barocken Wer­ken von Fer­di­nand Tietz gefer­tigt wur­den. Die Ori­gi­na­le aus dem 18. Jahr­hun­dert las­sen sich bei einem Besuch der Resi­denz Bam­berg im „Skulp­tu­ren­gang“ (1. Ober­ge­schoss) bewundern.

„Wir freu­en uns sehr, dass die Skulp­tu­ren wie­der in neu­em Glanz erstrah­len“, so Bernd Schrei­ber, Prä­si­dent der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung. „Die Restau­rie­rung ist nach der Wie­der­her­stel­lung der wun­der­ba­ren Fas­sa­den­ma­le­rei im Hof der Neu­en Resi­denz vor weni­gen Jah­ren eine erneu­te Auf­wer­tung des Rosen­gar­tens mit sei­nem herr­li­chen Blick über die Bam­ber­ger Altstadt.“

Die Kopien im Rosen­gar­ten waren ins­be­son­de­re durch ihren Stand­ort im Frei­en stark geschä­digt. Die Restau­rie­rung wur­de von der Dom­bau­hüt­te Bam­berg durch­ge­führt, beauf­tragt vom Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg und fach­lich beglei­tet vom Restau­rie­rungs­zen­trum der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung. Die Arbei­ten umfass­ten die Rei­ni­gung der Skulp­tu­ren von Ver­schmut­zun­gen, die Behe­bung von Fehl­stel­len und Ris­sen sowie die Kon­ser­vie­rung der Oberflächen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Neu­en Resi­denz Bam­berg unter https://​www​.resi​denz​-bam​berg​.de/

Die Schloss- und Gar­ten­ver­wal­tung Bamberg

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Außen­ver­wal­tung in Bam­berg küm­mern sich mit viel Sorg­falt und Mühe nicht nur um die Neue Resi­denz und die Alte Hof­hal­tung am Dom­platz in Bam­berg, sie sind zudem auch für Schloss und Park See­hof in Mem­mels­dorf und die Burg Lau­en­stein in Lud­wigs­stadt zustän­dig. Knapp 30 fest­an­ge­stell­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sowie rund 40 Sai­son- und Aus­hilfs­kräf­te arbei­ten in der Schloss- und Gar­ten­ver­wal­tung Bam­berg. Für einen unver­gess­li­chen Besuch im Rosen­gar­ten der Neu­en Resi­denz sowie in der Park­an­la­ge von Schloss See­hof mit ihren Was­ser­spie­len und Zitrus­pflan­zen sor­gen ins­ge­samt rund zehn Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner. Zudem wer­den Mit­ar­bei­ten­de als Schloss- und Burg­füh­rer, als Kastel­la­ne und als Aufsichts‑, Kas­sen- und Ver­wal­tungs­kräf­te beschäf­tigt. In den ein­ma­li­gen Kulis­sen der Außen­ver­wal­tung Bam­berg kön­nen Ver­an­stal­tungs­räu­me viel­fäl­tig genutzt werden.

Die Baye­ri­sche Schlösserverwaltung

Die Baye­ri­sche Ver­wal­tung der staat­li­chen Schlös­ser, Gär­ten und Seen ist eine der tra­di­ti­ons­reich­sten Ver­wal­tun­gen des Frei­staa­tes Bay­ern. Als Hof­ver­wal­tung der Kur­für­sten und der Köni­ge ent­stan­den, ist sie heu­te mit 45 Schlös­sern, Bur­gen und Resi­den­zen sowie wei­te­ren Bau­denk­mä­lern einer der größ­ten staat­li­chen Muse­ums­trä­ger in Deutsch­land. Dazu kommt noch ein ganz beson­de­res geschicht­li­ches Erbe: die vie­len pracht­vol­len Hof­gär­ten, Schloss­parks, Gar­ten­an­la­gen und Seen. Die ein­zig­ar­ti­gen Ensem­bles euro­päi­scher Archi­tek­tur gepaart mit reich­hal­ti­ger künst­le­ri­scher Aus­stat­tung zie­hen jähr­lich ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum aus aller Welt an.