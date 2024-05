Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Bai­er­s­dorf – Im Zeit­raum vom Frei­tag­abend, 03.05.2024, bis Sams­tag­vor­mit­tag, 04.05.2024, park­te ein Ver­kehrs­teil­neh­mer sei­nen Pkw ord­nungs­ge­mäß in der Wald­a­rich­stra­ße. Eine bis­lang unbe­kann­te Per­son zer­kratz­te im genann­ten Zeit­raum die lin­ke Fahr­zeug­sei­te mit einem spit­zen Gegen­stand. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1000€.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131/760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Betrun­ke­ner Fahrradfahrer

Mit fast 2 Pro­mil­le war ein Fahr­rad­fah­rer am Sams­tag kurz nach 20.00 Uhr in Adels­dorf unter­wegs. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ver­an­lass­ten bei dem 40jährigen Durch­rei­sen­den eine Blut­ent­nah­me und unter­sag­ten ihm vor­erst die Wei­ter­fahrt. Für die zu erwar­ten­de Stra­fe muss­te der Mann sofort 400 Euro Sicher­heit lei­sten. Dass die Poli­zei­be­am­ten den Mann ange­hal­ten haben war kein Zufall. Kin­der hat­ten bei der Poli­zei ange­ru­fen und mit­ge­teilt, dass ein alko­ho­li­sier­ter Mann in Adels­dorf unter­wegs sei und sich komisch verhalte.

Betrun­ke­ner Auto­fah­rer ohne Fahrerlaubnis

Die Mit­tei­lung einer auf­merk­sa­men Ver­kehrs­teil­neh­me­rin ver­an­lass­te am Sams­tag kurz vor 19.00 Uhr Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt dazu, eine 52jährige Auto­fah­re­rin in Mühl­hau­sen zu kon­trol­lie­ren. Die Dame war zuvor mit unsi­che­rer Fahr­wei­se auf­ge­fal­len. Nach­dem sie seit Jah­ren kei­ne Fahr­erlaub­nis mehr hat und in ihrem Fahr­zeug eine lee­re Fla­sche Wein auf­ge­fun­den wur­de, muss­ten die Poli­zei­be­am­ten davon aus­ge­hen, dass die Frau betrun­ken Auto gefah­ren war. Eine Blut­ent­nah­me wur­de ver­an­lasst und die Unter­su­chung wird Auf­schluss über eine mög­li­che Alko­ho­li­sie­rung geben. Testen woll­te sich die Frau nicht lassen.

Unfall­flucht

Mit 4000 Euro Scha­den wur­de ein uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfall­ort, eine soge­nann­te Unfall­flucht, bewer­tet, bei der ein roter VW Kom­bi in Adels­dorf im Forel­len­ring von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer am Heck ange­fah­ren wur­de. Der Ver­ur­sa­cher fuhr davon, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Als mög­li­cher Unfall­zeit­raum wur­de Diens­tag 21.00 Uhr bis Sonn­tag 05.00 Uhr gege­ben. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940.