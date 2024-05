Am 11. Juni, 20:30 Uhr, lädt der Baye­ri­sche Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge e.V., Bera­tungs­stel­le für Volks­mu­sik in Fran­ken, in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­fa­brik KUFA alle Tanz- und Musik­be­gei­ster­ten zum offe­nen Tan­zen mit Musi­kan­ten­stamm­tisch in die Kul­tur­fa­brik KUFA ein.

Musi­kan­ten sind herz­lich willkommen!

Ein­tritt und Geträn­ke sind für Musi­kan­ten frei!

Es wer­den ver­schie­de­ne frän­ki­sche Tän­ze – wie zum Bei­spiel Wal­zer, Schot­tisch, Rhein­län­der, Dre­her, Zwie­fa­cher und Pol­ka – aber auch belieb­te Tän­ze und Tanz­sti­le aus ande­ren Län­dern gespielt. Beim offe­nen Tan­zen wer­den die Tän­ze nicht angeleitet!

Mit dabei sind u.a. Caro­lin Pruy-Popp, David Saam und Andre­as Rich­ter (von Boxgalopp).

Der Ein­tritt für Tän­zer und Tän­ze­rin­nen beträgt 5 € an der Abend­kas­se. Bei „B“ im Behin­der­ten­aus­weis ist die Begleit­per­son frei.

Wei­te­re Infos gibt es auf www​.kufa​-bam​berg​.de.