Bei den 43. bun­des­wei­ten Golf-Wett­spie­len gehen in die­sem Jahr wie­der tau­sen­de Gol­fe­rin­nen und Gol­fer an den Start, um die Arbeit der Deut­schen Krebs­hil­fe und ihrer Stif­tung Deut­sche Kin­der Krebs­hil­fe zu unter­stüt­zen. Auch der Golf-Club Frän­ki­sche Schweiz e.V. enga­giert sich am 09.Mai mit einem Bene­fiz-Golf­tur­nier für den guten Zweck. Für die Teil­neh­men­den des Tur­niers in Eber­mann­stadt gibt es zudem einen sport­li­chen Anreiz: Die Brut­to- und Net­to­sie­ge­rin­nen und ‑sie­ger haben die Chan­ce, sich in einem Regio­nal­fi­na­le für das Bun­des­fi­na­le am 5. Okto­ber 2024 im Aache­ner Golf Club 1927 e.V. zu qua­li­fi­zie­ren. Inter­es­sier­te Gol­fe­rin­nen und Gol­fer kön­nen sich für das Tur­nier in Eber­mann­stadt anmel­den. Alle Tur­nier­prei­se wer­den von dem lang­jäh­ri­gen Spon­sor Deka-Bank, dem Wert­pa­pier­haus der Spar­kas­sen, gestellt.