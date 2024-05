All­ge­mei­nes

Das Klo­ster Göß­wein­stein ist ein ehe­ma­li­ges Klo­ster der Kapu­zi­ner und jet­zi­ges Fran­zis­ka­ner­klo­ster in Göß­wein­stein – Land­kreis Forch­heim – in der Erz­diö­ze­se Bam­berg. Das St. Fran­zis­kus geweih­te Klo­ster wur­de 1723 durch Graf Lothar Franz von Schön­born als Klo­ster der Kapu­zi­ner zur För­de­rung der ört­li­chen Wall­fahrt und zur Unter­stüt­zung der Pfarr­geist­lich­keit gegrün­det. Die Lie­gen­schaft der Klo­ster­an­la­ge befin­det sich an der Vik­tor-von-Schef­fel-Str. 1 und bil­det zusam­men mit der angren­zen­den Klo­ster­kir­che ein denk­mal­ge­schütz­tes Ensem­ble. Das Klo­ster befin­den sich im Eigen­tum des Frei­staa­tes Bayern.

Kurz­be­schrei­bung der Maßnahme

Die Bestands­ge­bäu­de des Klo­sters sind seit den 60er Jah­ren des ver­gan­ge­nen Jahr­hun­derts kei­ner grö­ße­ren bau­li­chen Ver­än­de­rung oder Sanie­rung unter­zo­gen wor­den. Die haus­tech­ni­schen Anla­gen und Ein­rich­tung sind über­al­tert und ver­braucht. Der gesam­te Gebäu­de­stan­dard, ins­be­son­de­re Haus­tech­nik, Wär­me­schutz, Brand­schutz und Bar­rie­re­frei­heit, ist nicht mehr zeit­ge­mäß. Im Rah­men der Gesamt­in­stand­set­zung sol­len die mas­si­ven Schä­den und Män­gel an der histo­ri­schen Bau­sub­stanz und der ver­al­te­ten Haus­tech­nik besei­tigt wer­den, sodass die bis­he­ri­ge kirch­li­che Nut­zung auch wei­ter­hin gesi­chert ist. Dar­über hin­aus die­nen die vor­ge­se­he­nen Bau­maß­nah­men der Erhal­tung des Bau­denk­mals i.S. d. Baye­ri­schen Denkmalschutzgesetzes.

Im Rah­men der Gesamt­in­stand­set­zung sol­len im Wesent­li­chen fol­gen­de Maß­nah­men durch­ge­führt werden:

Abbruch des im 20. Jhd. errich­te­ten Sani­tär­an­baus, nach­dem die ver­brauch­ten Anla­gen durch Nass­zel­len in den Appar­te­ments ersetzt werden

ersatz­lo­ser Abbruch der bau­fäl­li­gen Neben­ge­bäu­de (unter ande­rem der Trocken­hal­le wegen star­ken Anobienbefalls)

Ener­ge­ti­sche Ver­bes­se­rung der gesam­ten Gebäu­de­hül­le des Klo­ster­ge­bäu­des (Wär­me­däm­mung der ober­sten Geschoss­decke, Außen­wän­de und Boden­plat­te sowie Ein­bau neu­er Fen­ster und Außentüren)

Erneue­rung sämt­li­cher Dach­ein­deckun­gen (einschl. Unter­kon­struk­tio­nen) sowie Ein­blechun­gen und Dach­ent­wäs­se­run­gen, wobei gleich­zei­tig par­ti­ell die Trag­kon­struk­tio­nen der Dächer ertüch­tigt werden

Erneue­rung der kom­plet­ten Haus­tech­nik wie Sani­tär-/ Hei­zungs-/ Lüf­tungs- und Elek­tro­in­stal­la­tio­nen. Dabei wer­den die bis­he­ri­gen Wär­me­er­zeu­ger durch einen Fern­wär­me­an­schluss ersetzt

Maß­nah­men des Innen­aus­baus zur Schaf­fung von fünf Gäste­zim­mern mit jeweils eige­ner Nass­zel­le im Ober­ge­schoss sowie ins­ge­samt sie­ben Patres-Appar­te­ments bestehend aus einem Wohn- und Schlaf­raum sowie einer Nass­zel­le, eines davon bar­rie­re­frei im Erdgeschoss

Maß­nah­men zur Schaf­fung eines bar­rie­re­frei­en, öffent­lich zugäng­li­chen Bereichs im Erd­ge­schoss ein­schließ­lich eines bar­rie­re­frei­en WC. Der Bereich im Erd­ge­schoss dient der Seelsorge

Maß­nah­men zur Neu­ge­stal­tung und Wie­der­her­stel­lung der ursprüng­li­chen Struk­tur der Klo­ster­gar­ten­an­la­ge ein­schließ­lich der Instand­set­zung der Ein­frie­dungs­mau­er (Klo­ster­mau­er) und der Errich­tung eines Car­ports für vier PKW-Stellplätze

Zeit­li­cher Ablauf:

Bau­durch­füh­rung ein­schließ­lich der Frei­an­la­gen: März 2024 – Novem­ber 2026

Teil­über­ga­be Gebäu­de: Dezem­ber 2025

Teil­über­ga­be Außen­an­la­gen: Dezem­ber 2026

Bau­herr der Gesamt­in­stand­set­zung und ener­ge­ti­sche Sanie­rung ist der Frei­staat Bay­ern, gebaut wird für die Erz­diö­ze­se Bam­berg. Die Kosten der Gesamt­in­stand­set­zung betra­gen etwa 10 Mio. Euro.

Der Lei­ter des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg Ulrich Del­les bedank­te sich aus­drück­lich bei den nun im Exil in Ober­tru­bach leben­den Patres für die jah­re­lan­ge Geduld in der Vor­be­rei­tung des Bau­pro­jek­tes sowie bei der Lei­te­rin des erz­bi­schöf­li­chen Bau­am­tes Petra Post­ler für das bei die­sem Pro­jekt sehr kol­le­gia­le Zusammenwirken.

Alle Betei­lig­ten freu­en sich, das Geplan­te nun umset­zen zu kön­nen. Ulrich Del­les beglück­wünsch­te dabei auch den anwe­sen­den Göß­wein­stei­ner Bür­ger­mei­ster Zim­mer­mann: „Mit der Sanie­rung schaf­fen wir nicht nur zeit­ge­mä­ße Woh­nun­gen für die Patres, son­dern auch für Besu­cher ein­la­den­de Räu­me und für Alle, die abseits des Wall­fah­rer- und Tou­ris­mustru­bels etwas Ruhe suchen: Der bis­her ver­schlos­se­ne Klo­ster­gar­ten wird nach histo­ri­schem Vor­bild neu­ge­stal­tet und wird dann erst­mals der brei­ten Öffent­lich­keit frei zum Ver­wei­len offenstehen.“