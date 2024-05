Die The­men der Sendung:

Lee­re Becken statt Bade­spaß: Hof­fen auf Frei­bad-Ret­tung in der Frän­ki­schen Schweiz (Egloffstein/​Oberfranken)

Fran­kens histo­ri­sche Bäder haben Charme – doch sie sind in die Jah­re gekom­men und müs­sen saniert wer­den. Über das Son­der­för­der­pro­gramm „Sanie­rung der histo­ri­schen Bäder in der Frän­ki­schen Schweiz“ bekom­men gleich drei Frei­bä­der eine För­de­rung in Höhe von 3,8 Mil­lio­nen Euro, plus eine Finanz­sprit­ze des Frei­staats Bay­ern. Für Egloff­stein, Streit­berg und Grä­fen­berg blei­ben Eigen­an­tei­le zu stem­men und so sind zum Sai­son­start vie­le Becken leer. Die enga­gier­ten Mit­glie­der der För­der­ver­ei­ne der Frei­bä­der brau­chen viel Geduld und bewei­sen einen lan­gen Atem zur Ret­tung ihrer histo­ri­schen Bäder.

Nie ohne Nil­pferd: der Kaba­ret­tist Seba­sti­an Reich (Unter­fran­ken)

Der Baye­ri­sche Rund­funk wird 75 Jah­re alt und das soll in ganz Bay­ern gefei­ert wer­den. Los geht’s die­se Woche in Unter­fran­ken. Kul­tur­events und das Inter­na­tio­na­le Kin­der­fest ste­hen da unter ande­rem auf dem Pro­gramm. Und zwei ganz beson­de­re Pro­mi-Paten gibt es auch noch: Kaba­ret­tist Seba­sti­an Reich und Nil­pferd­da­me Amanda.

Auf dem Weg zu Gott: Wall­fahrts­sai­son eröff­net (Eltmann/​Unterfranken)

So wie in Maria Lim­bach in den Haß­ber­gen beginnt tra­di­tio­nell am 1. Mai vie­ler­orts die Sai­son der Wall­fah­rer. In Lim­bach wur­de die Wall­fahrts­kir­che mit gro­ßem Auf­wand reno­viert. Ein enga­gier­tes Team küm­mert sich in dem klei­nen Ort um die Wall­fah­rer. Inzwi­schen kom­men die auch per Schiff, Fahr­rad und Traktor.

Grä­ser, Bir­ke und Co.: Hil­fe bei Pol­len­all­er­gien (Fürth, Erlangen/​Mittelfranken)

All­er­gien, vor allem der soge­nann­te Heu­schnup­fen, neh­men seit Jah­ren immer mehr zu. Der Kli­ma­wan­del hat dar­an einen ent­schei­den­den Anteil. Durch den Tem­pe­ra­tur­an­stieg in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten setzt die Pha­se des Pol­len­flugs frü­her ein und auch die Pflan­zen selbst reagie­ren auf die ver­än­der­ten Bedin­gun­gen extre­mer. Eine soge­nann­te Desen­si­bi­li­sie­rung kann in man­chen Fäl­len hel­fen, den all­er­gi­schen Reak­tio­nen ent­ge­gen­zu­wir­ken. Tho­mas Schöpf ist schon seit eini­ger Zeit in der Uni­kli­nik Erlan­gen in Behand­lung und es haben sich bereits erste Erfol­ge eingestellt.

Mobi­le Hil­fe für Draht­esel: der Radl-Schorsch aus Nürn­berg (Nürnberg/​Mittelfranken)

Georg Her­zog aus Nürn­berg ist bei Rad­fah­rern nur als der „Radl-Schorsch“ bekannt. Das Beson­de­re am Radl-Schorsch: Er fährt zu sei­nen Kun­den nach Hau­se – in sei­ner mobi­len Werk­statt und repa­riert kaput­te Fahr­rä­der. Sei­ne Lie­be für den Draht­esel hat er zum Beruf gemacht. Jetzt im Früh­ling ist er beson­ders gefragt.

BR Fern­se­hen – Frankenschau