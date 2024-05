Am Frei­tag, 7. Juni ver­an­stal­tet die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge eine Online-Fort­bil­dung zum The­ma „Kul­tur­sen­si­ble Bera­tung“. Zwi­schen 10.15 und 14.00 Uhr refe­riert Julia Herz-El Han­b­li über Bera­tungs­si­tua­tio­nen mit Kli­en­tin­nen und Kli­en­ten aus ande­ren Kulturen.

Der Vor­trag geht dar­auf ein, wel­che Vor­stel­lun­gen es von Kul­tur gibt, erläu­tert die Wech­sel­be­zie­hung von Kul­tur und Indi­vi­du­um und wie Kul­tur die Men­schen prägt. Situa­tio­nen, in denen das Gegen­über als „fremd“ wahr­ge­nom­men wird, wer­den beleuch­tet und mög­li­che Ursa­chen ergrün­det. Eben­so geht es um ver­schie­de­ne Vor­stel­lun­gen des Systems Fami­lie, von Gesund­heit, Krank­heit und Behin­de­rung. Zur inter­kul­tu­rel­len Kom­mu­ni­ka­ti­on gibt es Infor­ma­tio­nen über kul­tu­rel­le Beson­der­hei­ten und dar­aus mög­li­cher­wei­se resul­tie­ren­de Miss­ver­ständ­nis­se. Julia Herz-El Han­b­li bie­tet kon­kre­te Tipps für ver­schie­de­ne Gesprächs­si­tua­tio­nen – etwa mit pro­fes­sio­nel­ler Über­set­zung, einer ver­wand­ten Per­son als Dol­met­scher oder Dol­met­sche­rin oder ganz ohne sprach­li­che Hilfe.

Julia Herz-El Han­b­li ist Kul­tur­wis­sen­schaft­le­rin, inter­kul­tu­rel­le Trai­ne­rin und Jour­na­li­stin aus Coburg. In ihren Trai­nings sen­si­bi­li­siert sie Inter­es­sier­te für kul­tu­rel­le Viel­falt und zeigt auf, wie inter­kul­tu­rel­le Begeg­nun­gen uns berei­chern. Ein­ge­la­den sind pro­fes­sio­nell Bera­ten­de aller Tätig­keits­be­rei­che eben­so wie Ehren­amt­li­che, die Men­schen aus ande­ren Kul­tu­ren beglei­ten. Um Anmel­dung zur Online-Ver­an­stal­tung wird gebe­ten per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de oder tele­fo­nisch unter 09281 / 57 500.

