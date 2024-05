Im Jahr 1987 mach­te Wolf­gang Gru­ber am Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­um (WWG) in Bay­reuth sein Abitur. Anschlie­ßend absol­vier­te er ein Stu­di­um der Human­me­di­zin an der Fried­rich Alex­an­der Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg. Sei­ne Fach­arzt­aus­bil­dung durch­lief er am Kli­ni­kum Bay­reuth, wo er zuletzt als Ober­arzt in der Unfall- und Wie­der­her­stel­lungs­chir­ur­gie tätig war. Seit 2005 ist Dr. Gru­ber als Chir­urg und Unfall­chir­urg nie­der­ge­las­sen. Er war Impuls­ge­ber und maß­geb­li­cher Grün­der des Med­Cen­ter Bay­reuth, eines Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­trums für Chir­ur­gie und Ortho­pä­die, des­sen Geschäfts­füh­rung er vie­le Jah­re inne­hat­te. Nach dem Ver­kauf an Med360° ist Dr. Gru­ber heu­te ärzt­li­cher Lei­ter der Ein­rich­tung. Neben der Unfall­chir­ur­gie sind die Schul­ter und das Knie­ge­lenk Dr. Gru­bers Spe­zi­al­ge­bie­te. Bekannt ist der fünf­fa­che Fami­li­en­va­ter in Bay­reuth aller­dings auch als jah­re­lan­ger Geschäfts­füh­rer und Gesell­schaf­ter der Fuß­ball-Spiel­be­triebs­ge­sell­schaft der SpVgg Bay­reuth und als Stadt­rat der Stadt Bay­reuth für die „Die Unab­hän­gi­gen (DU)“.

Am Diens­tag, den 14. Mai 2024 wird Dr. Gru­ber um 18.30 Uhr in der Aula des WWGs, Am Sport­park 1, 95448 Bay­reuth einen Vor­trag zum The­ma „Ver­än­de­run­gen im deut­schen Gesund­heits­we­sen“ hal­ten und dabei auch einen regio­na­len Bezug zur Ent­wick­lung in Bay­reuth her­stel­len. Der Vor­trag erfolgt auf Initia­ti­ve des För­der­ver­eins des WWG, der Freun­de und För­de­rer des WWG, Bay­reuth, der regel­mä­ßig ehe­ma­li­ge WWG-Abitu­ri­en­ten ein­lädt und des­sen Mit­glied Dr. Gru­ber seit eini­gen Jah­ren ist. In einer Fra­ge- und Ant­wort­run­de wird sich der Chir­urg aber auch zu aktu­el­len The­men rund um die Stadt Bay­reuth äußern und zur Ent­wick­lung bei den Fuß­bal­lern der „Oldschdod“ Stel­lung nehmen.

Der Ein­tritt ist auch für Nicht­mit­glie­der der Freun­de und För­de­rer des WWG, Bay­reuth, frei.