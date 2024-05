Am 2. Mai 2024 star­te­te die zwei­te Pha­se der Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung zur bay­ern­wei­ten Lärm­ak­ti­ons­pla­nung. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie die Städ­te und Gemein­den in Bay­ern erhal­ten bis zum 13. Juni 2024 die Gele­gen­heit, sich zum Ent­wurf des Lärm­ak­ti­ons­plans zu äußern und somit erneut an der Aus­ge­stal­tung die­ses Plans mitzuwirken.

Rück­blick

In der ersten Mit­wir­kungs­pha­se bis Ende Sep­tem­ber 2023 konn­ten sich alle, die sich durch Lärm von Haupt­ver­kehrs­stra­ßen außer­halb von Bal­lungs­räu­men und von Bun­des­au­to­bah­nen in Bal­lungs­räu­men gestört fühl­ten, per Fra­ge­bo­gen zu Lärm­pro­ble­men äußern. Wäh­rend die­ses Zeit­raums haben ins­ge­samt 588 baye­ri­sche Gemein­den und 8.194 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger teil­ge­nom­men. Die Fra­ge­bö­gen hat die Regie­rung von Ober­fran­ken in einer zen­tra­len Daten­bank gesam­melt und aus­ge­wer­tet. Die Ergeb­nis­se sind in den jet­zi­gen Ent­wurf des Lärm­ak­ti­ons­plans eingeflossen.

Zwei­te Phase

Der aktu­el­le Ent­wurf des Lärm­ak­ti­ons­plans kann nun auf der Web­site www​.umge​bungs​laerm​.bay​ern​.de ein­ge­se­hen wer­den. In der zwei­ten Pha­se der Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung besteht ab dem 2. Mai 2024 für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie alle baye­ri­schen Städ­te und Gemein­den die Mög­lich­keit, sich zum Ent­wurf und dem bis­he­ri­gen Ver­fah­ren der bay­ern­wei­ten Lärm­ak­ti­ons­pla­nung zu äußern. Hier­für müs­sen Teil­neh­men­de bis spä­te­stens 13. Juni 2024 einen Online-Fra­ge­bo­gen aus­fül­len. Alter­na­tiv kann die­ser auch posta­lisch ange­for­dert wer­den unter: Regie­rung von Ober­fran­ken, Sach­ge­biet 50, Post­fach 11 01 65, 95420 Bayreuth.

Die Regie­rung von Ober­fran­ken wird anschlie­ßend die Rück­mel­dun­gen aus den Fra­ge­bö­gen erfas­sen, bün­deln und aus­wer­ten. Die Ergeb­nis­se wer­den zusam­men mit dem fina­len Lärm­ak­ti­ons­plan bis 18. Juli 2024 auf www​.umge​bungs​laerm​.bay​ern​.de veröffentlicht.