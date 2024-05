Am Mitt­woch, 8. Mai 2024, tref­fen sich die Mit­glie­der des Bau- und Werkse­na­tes um 16 Uhr zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz. Die Stadt­rä­te dis­ku­tie­ren u.a. über fol­gen­de The­men: Sach­stands­be­rich­te zum Quar­tier ecoS­qua­re an der Anna­stra­ße und zum All­jah­res­spiel­feld im Bereich der Süd­flur, die Erhal­tungs­sat­zung „Klein Vene­dig“, die Geneh­mi­gung der bestehen­den Gebäu­de der Golf­club­an­la­ge Bam­berg, die Redu­zie­rung der Ver­kaufs­flä­che sowie Ein­bau eines Cafés im Erd­ge­schoss am Grü­nen Markt 23, 25, 27, die Gene­ral­sa­nie­rung und Erwei­te­rung des Dom­pfarr­kin­der­gar­tens St. Micha­el, die erwei­ter­te Frei­schank­flä­che am Kat­zen­berg für das Jahr 2024 sowie das wei­te­re Vor­ge­hen zur Misch­was­ser­be­hand­lung Bam­berg Ost.

Der Ein­lass fin­det eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu fin­den.