Ein Wochen­en­de für die gesam­te Familie

AOK Fami­li­en­ta­ge locken vom 10. bis 12. Mai mit 15 Hüpf­bur­gen, Live-Musik, Mit­mach­pro­gramm und frei­em Ein­tritt auf die Jahnwiese

Pro­gramm-High­lights:

15 Hüpf­bur­gen

Rie­si­ger Human-Kicker

Gro­ßer Kinderflohmarkt

Beste Live-Musik

Attrak­ti­ve Spiel‑, Erleb­nis- und Mitmachangebote

Die Ver­ei­ne aus der Stadt und dem Land­kreis haben die Mög­lich­keit, sich kosten­frei zu prä­sen­tie­ren und neue Mit­glie­der zu gewin­nen. Ins­ge­samt erwar­ten wir bis zu 30.000 klei­ne und gro­ße Besu­cher zu die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Familienevent.

Unend­lich viel Spaß – 0 Euro Eintritt

Unter frei­em Him­mel toben, hüp­fen oder krea­tiv sein, all das kön­nen Kin­der bei den AOK-Fami­li­en­ta­gen vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg vom 10. bis 12. Mai auf der Jahn­wie­se in Bam­berg. In einer Zeit in der sich lei­der immer weni­ger Fami­li­en die Teil­nah­me an kosten­pflich­ti­gen Frei­zeit- und Kul­tur­ange­bo­ten lei­sten kön­nen, gewin­nen ein­tritts­freie Fami­li­en­an­ge­bo­te zuneh­mend an Bedeu­tung. Im ver­gan­ge­nen Jahr besuch­ten rund 30.000 Besu­cher das gro­ße Event für die gan­ze Fami­lie. Die offi­zi­el­le Eröff­nung der AOK-Fami­li­en­ta­ge fin­det am 10. Mai um 16 Uhr mit der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin a.D. Mela­nie Huml statt. Ab Frei­tag dür­fen sich die klei­nen und gro­ßen Besu­cher auf 15 Hüpf­bur­gen, einen rie­si­gen Human-Kicker, einen gro­ßen Kin­der­floh­markt, beste Live-Musik sowie attrak­ti­ve und viel­sei­ti­ge Spiel‑, Erleb­nis- und Mit­ma­ch­an­ge­bo­te freu­en. Auch kön­nen sich die Ver­ei­ne aus der Stadt und dem Land­kreis kosten­frei auf den AOK-Fami­li­en­ta­gen prä­sen­tie­ren, um neue Mit­glie­der zu gewin­nen. Dank der Unter­stüt­zung durch vie­le ehren­amt­li­che Helfer*innen sowie vie­ler Ver­an­stal­tungs­part­ner und Unter­stüt­zer ist der Ein­tritt zu der belieb­ten und nicht kom­mer­zi­el­len Fami­li­en­ver­an­stal­tung für alle Besu­cher kostenfrei.

Alle Infos zu dem Event vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg gibt es auf www​.fami​li​en​ta​ge​-bam​berg​.de