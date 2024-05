Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Es ereig­ne­ten sich im Land­kreis Coburg, in der Nacht und den frü­hen Mor­gen­stun­den, ins­ge­samt vier Wild­un­fäl­le, mit einem Gesamt­scha­den von ca. 3500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Trun­ken­heit im Ver­kehr – infol­ge Alkohol

Neu­fang (Lkrs. Kro­nach) – Frei­tag­nacht, 03.05.24, gegen 23:25 Uhr, wur­de ein Klein­kraft­rad-Fah­rer im Stein­wie­se­ner Orts­teil Neu­fang einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten beim Fah­rer Atem­al­ko­hol­ge­ruch war. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,1 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durch­ge­führt und dem Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ver­dachts der Trun­ken­heit im Verkehr.

0,5‑Promillegrenze

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag­abend, 03.05.04, gegen 19:50 Uhr, wur­de ein Pkw Opel-Fah­rer in der Löns­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Die Beam­ten nah­men beim Fah­rer Atem­al­ko­hol­ge­ruch war. Ein Test bestä­ti­ge deren Wahr­neh­mung. Der Alko­test erbrach­te einen Wert von 0,7 Pro­mil­le. Ein Ord­nungs­wid­rig­keits­ver­fah­ren gegen den Fah­rer wur­de ein­ge­lei­tet. Die­sen erwar­tet nun beim Erst­ver­stoß ein Buß­geld von 500,- Euro, 2 Punk­te und ein 1‑monatiges Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Auto­rei­fen zerstochen

MAIN­LEUS, LKR. KULM­BACH. Den Rei­fen eines gepark­ten Alfa Romeo zer­stach ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Pöl­zer Stra­ße. Der Wagen stand im Zeit­raum von Don­ners­tag, 22 Uhr, bis Frei­tag, 10 Uhr, am Stra­ßen­rand. Als der Eigen­tü­mer los­fah­ren woll­te, erkann­te er, dass ein Rei­fen platt war. Nach nähe­rer Betrach­tung konn­te ein tech­ni­scher Defekt aus­ge­schlos­sen wer­den. Zeu­gen, die in der Nacht zum Frei­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen in die­sem Zusam­men­hang bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 zu melden.

Mit dem Auto überschlagen

St2190 / KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Mit sei­nem Auto über­schlug sich am Frei­tag­nach­mit­tag ein 67-Jäh­ri­ger auf der Staats­stra­ße 2190 bei Heubsch.

Gegen 12.30 Uhr war der Fah­rer aus dem Bereich Holl­feld mit sei­nem Kia von Krum­me Foh­re kom­mend in Rich­tung Kasen­dorf unter­wegs. Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che kam er nach rechts von der Stra­ße ab, fuhr in den Gra­ben und über­schlug sich dar­auf­hin. Das Fahr­zeug schleu­der­te zurück auf die Fahr­bahn und blieb auf der Bei­fah­rer­sei­te lie­gen. Mit Unter­stüt­zung von Erst­hel­fern konn­te sich der Mann befrei­en. Der hin­zu­ge­ru­fe­ne Ret­tungs­dienst brach­te ihn zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus. Nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen trug er nur leich­te Ver­let­zun­gen davon. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 15.000 Euro. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me und Ber­gung des Kias durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men sperr­te die Heub­scher Feu­er­wehr die St2190 für ein­ein­halb Stun­den kom­plett und lei­te­te den Ver­kehr an der Unfall­stel­le vorbei.

Durch den Ver­kehr geschlängelt

KULM­BACH. In Schlan­gen­li­ni­en fuhr am Frei­tag­abend ein Rad­fah­rer in Kulm­bach. Auf­grund star­ker Alko­ho­li­sie­rung führ­te ihn sein Weg zusam­men mit der Poli­zei zu einer Blutentnahme.

Eine Strei­fe kon­trol­lier­te den 69-Jäh­ri­gen gegen 18.30 Uhr in der Stra­ße Am Kreuz­stein. Er war bereits im Vor­feld durch sei­ne unsi­che­re Fahr­wei­se auf­ge­fal­len und roch stark nach Alko­hol. Ein Atem­al­ko­hol­test vor Ort bestä­tig­te den Ver­dacht und zeig­te einen Wert von 1,7 Pro­mil­le an. Dar­auf­hin unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum an. Den Rad­fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen des Ver­dachts der Trun­ken­heit im Verkehr.