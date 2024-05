Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mann ver­letzt nach Dro­gen­kon­sum vier Poli­zei­be­am­te leicht

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 04.05.2024 wur­den meh­re­re Strei­fen­be­sat­zun­gen der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt zu einem Auto­hof in Erlan­gen-Ten­nen­lo­he beor­dert. Hin­ter­grund war, dass sich dort eine hilf­lo­se männ­li­che Per­son auf­hal­ten soll­te. Vor Ort konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Herr ver­mut­lich auf­grund des Kon­sums von Betäu­bungs­mit­teln ver­wirrt und des­ori­en­tiert war.

Als der Mann durch die Beam­ten in den her­bei­ge­ru­fe­nen Kran­ken­wa­gen gebracht wer­den soll­te, um ihm medi­zi­ni­sche Hil­fe zukom­men zu las­sen, wehr­te er sich hier­ge­gen mas­siv, indem er um sich trat, schlug und die ein­ge­setz­ten Beam­ten ver­such­te zu bei­ßen. Hier­durch wur­den vier Beam­te leicht verletzt.

Um ihre eige­ne Sicher­heit gewähr­lei­sten zu kön­nen, muss­te er durch die Beam­ten zu Boden gebracht und dort gefes­selt wer­den. Er wur­de im wei­te­ren Ver­lauf auf­grund sei­nes Zustan­des in ein psych­ia­tri­sches Fach­kli­ni­kum eingewiesen.

Die ver­letz­ten Beam­ten blie­ben dienstfähig.

Gegen den Mann wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen diver­ser Straf­ta­ten eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a. d. Aisch

Zeu­gen­auf­ruf nach Unfallflucht

Höch­stadt – Am Frei­tag (03.05.2024), ereig­ne­te sich zwi­schen 17:00 Uhr und 17:25 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall auf einem Park­platz eines Ver­brau­cher­markts in der Böh­mer­wald­stra­ße in Höch­stadt an der Aisch. In die­sem Zeit­raum stell­te die 44 – jäh­ri­ge Fah­re­rin eines schwar­zen Mer­ce­des ihr Fahr­zeug auf dem dor­ti­gen Park­platz ab. Als die Frau zu ihrem Auto zurück­kehr­te, stell­te sie eine Beschä­di­gung an ihrem Fahr­zeug fest. Ein unbe­kann­ter streif­te den Pkw der 44 – jäh­ri­gen am hin­te­ren Kot­flü­gel der rech­ten Fahr­zeug­sei­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 500 Euro geschätzt. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Die Poli­zei­in­spek­ti­on in Höch­stadt lei­te­te daher Ermitt­lun­gen auf­grund des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ein. Zeu­gen, die das Unfall­ge­sche­hen beob­ach­te­ten oder sach­dien­li­che Anga­ben zu dem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der 09193/63940 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.