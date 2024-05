„How to beco­me inve­stor rea­dy“ am 15. Mai um 17.30 Uhr in LAGARDE1 – Start­ups und Inve­sto­ren und Inve­sto­rin­nen tei­len ihre Erfah­run­gen zum The­ma Finan­zie­rung und geben Ein­blicke in die Pra­xis. Im Rah­men der Baye­ri­schen Grün­dungs­ta­ge vom 14.–16. Mai betei­ligt sich LAGARDE1 in Koope­ra­ti­on mit Bay­Start­Up mit einer eige­nen Ver­an­stal­tung am bay­ern­wei­ten Rahmenprogramm.

How to beco­me inve­stor rea­dy? Ein­blicke in die Welt der Start­ups & Investoren

Eine gute Idee und ein vali­des Geschäfts­mo­dell sind die Basis auf dem Weg zum erfolg­rei­chen Start­up. Neben zahl­rei­chen ande­ren wich­ti­gen Fak­to­ren steht man aber, gera­de bei tech­no­lo­gie­in­ten­si­ven Start­ups, schnell vor der Finan­zie­rungs­fra­ge. In die­ser frü­hen Seed­pha­se ist es für Grün­der und Grün­de­rin­nen beson­ders schwer Inve­sto­ren und Inve­sto­rin­nen für sich zu gewin­nen, da sie noch wenig Erfah­rungs­wer­te vor­wei­sen kön­nen oder nicht wis­sen, wel­che Infor­ma­tio­nen für einen Inve­sto­ren-Pitch rele­vant sind. Bei der Ver­an­stal­tung am 15.5. tei­len Start­ups und Grün­der aus der Regi­on ihre Erfah­run­gen. Zudem bie­ten Inve­sto­ren und Inve­sto­rin­nen Ein­blicke in ihre täg­li­che Arbeit.

Die Spea­k­er:

Valen­tin Kum­mert, Foun­der & CTO degaso GmbH, Röden­tal (Boot­strap­ping)

· Chri­sto­pher Becker, Co-Foun­der PIN­ZÓN Health GmbH, Bam­berg (klas­si­sches Invest)

· Chri­sti­an Kle­menz, Foun­der Biero­thek Mar­ket­place GmbH, Bam­berg (stra­te­gi­sches Invest)

· Harald Hubert, Grün­dungs­coach, Bay­Start­UP, Nürnberg

· Mar­kus Porsch, Invest­ment Ana­lyst, Bay­ern Kapi­tal, Landshut

· Ulrich Gros, ex-CFO Immo­welt – Seni­or Advi­sor-Inve­stor, Nürnberg

· Maria Bickel, Juri­stin, mgo digi­tal ven­tures, Bamberg

„Walk the future“: Über sie­ben Brücken ins Jahr 2060 – eine nach­hal­ti­ge Zukunfts­rei­se durch Bamberg

Eine wei­te­re Ver­an­stal­tung im Rah­men der Baye­ri­schen Grün­dungs­ta­ge fin­det am 14. Mai um 16.30 Uhr in Koope­ra­ti­on mit dem Büro für Inno­va­ti­on und Grün­dung (BIG) statt. Hier geht es um die krea­ti­ve Gedan­ken rund um Zukunfts­the­men und Sus­tainable Deve­lo­p­ment Goals. Wäh­rend eines 2,5‑stündigen Spa­zier­gangs gibt es ins­ge­samt sie­ben Impul­se die die Teil­neh­men­den dabei unter­stüt­zen, spie­le­risch ver­schie­de­ne Sze­na­ri­en und mög­li­che Zukünf­te zu erkunden.

Jetzt kosten­frei anmel­den! Die Anmel­dun­gen und alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen unter www​.lag​ar​de1​.de/​e​v​e​nts oder direkt für die Veranstaltungen:

How to beco­me inve­stor rea­dy: https://​t1p​.de/​4​h​6f3

Walk the future: https://​t1p​.de/​f​v​kpg

Bei Fra­gen und Pro­ble­men wen­den sie sich ger­ne an hallo@​lagarde1.​de oder 0951 9649–104.

Falls Sie als Medi­en­ver­tre­ter vor Ort teil­neh­men wol­len, bestä­ti­gen Sie Ihre

Teil­nah­me bit­te bis zum 13.05.2024 per E‑Mail an hallo@​lagarde1.​de