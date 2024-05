Vie­le Men­schen nutz­ten den Tag der Offe­nen Tür, um das Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße in Forch­heim ken­nen­zu­ler­nen. Und wer jetzt nähe­res über den Trä­ger­ver­ein Forch­heim for Future wis­sen möch­te, ist herz­lich zum monat­li­chen offe­nen Tref­fen am Mon­tag, 13. Mai um 18.30 ins Zukunfts­haus ein­ge­la­den. In gemüt­li­cher Run­de tref­fen sich hier Akti­ve und Neue und tau­schen Erfah­run­gen und Ideen aus, wie man mit den Her­aus­for­de­run­gen der Kli­ma­kri­se kon­struk­tiv umge­hen kann. Anmel­dung nicht erfor­der­lich, ein­fach kommen.