Nach dem Käl­te­ein­bruch in der letz­ten Woche freu­en wir uns sehn­lichst auf den Som­mer. Typi­sche Beet- und Bal­kon­pflan­zen gehö­ren dazu. Jedes Jahr wird eine Baye­ri­sche Pflan­ze des Jah­res gewählt. Heu­er ist es „Bel­la Stel­la“, wis­sen die Fach­leu­te der Baye­ri­schen Gar­ten­aka­de­mie. Die pfle­ge­leich­te Ster­nen­ge­ra­nie bringt strah­len­de Ele­ganz auf Bal­kon und Ter­ras­se und wer­tet jedes Pflanz­ge­fäß auf: „Bel­la Stel­la“ – die Sommerbraut.

Die Baye­ri­sche Pflan­ze des Jah­res – jedes Jahr neu

Schon seit über 20 Jah­ren wird eine „Pflan­ze des Jah­res“ gekürt. Die bay­ern­wei­te Akti­on läuft unter dem Dach des Baye­ri­schen Gärt­ne­rei­ver­ban­des (BGV). Die Ent­schei­dung fällt bereits im Vor­jahr. An der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) in Veits­höch­heim wäh­len Fach­leu­te aus Pra­xis und Bera­tung auf dem Gar­ten­lei­stungs-Prüf­feld unter über 800 neu­en Sor­ten ihren Star für das Fol­ge­jahr aus. Die­sen kön­nen Sie dann nach der Pflan­zen­tau­fe ab Ende April in vie­len baye­ri­schen Gar­ten­fach­be­trie­ben erwerben.

Wun­der­schön, trotz wenig Pflege

Strah­lend wei­ße, stern­för­mi­ge Blü­ten zeich­nen die­se Gera­ni­en­sor­te Pelar­go­ni­um zona­le ‘Star­ry White‘ aus. Apart sind auch die rot-oran­gen Staub­ge­fä­ße inmit­ten der wei­ßen Blü­ten. Die strah­len­den Blü­ten­ster­ne ste­hen über dem satt-grü­nen Laub und bil­den somit einen schö­nen Kon­trast. Die festen und glat­ten Blät­ter ähneln einem Ging­ko-Blatt. Wie ande­re Gera­ni­en ver­trägt auch die Ster­nen­ge­ra­nie hei­ße Som­mer­ta­ge, aber auch küh­le Tem­pe­ra­tu­ren und gele­gent­lich mal Trocken­heit. Zu viel Näs­se im Wur­zel­raum scha­det ihr. Zuver­läs­sig blüht sie den gan­zen Som­mer über bis zum Frost. Da sie selbst­rei­ni­gend ist, brau­chen Sie Ver­blüh­tes nicht stän­dig aus­zup­fen. Bre­chen Sie gele­gent­lich alte Blü­ten her­aus, schie­ben rasch neue nach. „Bel­la Stel­la“ ist sehr genüg­sam und pfle­ge­leicht. Eine wöchent­lich Flüs­sig­dün­gung sorgt jedoch für gutes Wachs­tum und eine beson­ders üppi­ge Blütenpracht.

Ele­gan­te Erschei­nung auf son­ni­gen Bal­ko­nen und Terrassen

Die Ster­nen­ge­ra­nie eig­net sich für Bal­kon­kä­sten und Gefä­ße, ger­ne in Kom­bi­na­ti­on mit ande­ren Som­mer­blü­hern, die ähn­li­che Ansprü­che haben. Damit das Pflan­zen­ar­ran­ge­ment insek­ten­freund­lich wird, grei­fen Sie bei­spiels­wei­se auf blau­en Zier­sal­bei, gel­be oder oran­ge­far­be­ne Bidens (Zwei­zahn), ein­fach­blü­hen­de und kom­pak­te Dah­li­en oder die Fächer­blu­me zurück. So ent­steht Som­mer­lau­ne bei Ihnen und den Insekten.

Da „Bel­la Stel­la“ kom­pakt wächst, ziert sie auch als Ein­zel­pflan­ze ein schö­nes Gefäß. So lässt sie sich als grö­ße­rer Tisch­schmuck ver­wen­den oder als Bepflan­zung für klei­ne Bal­ko­ne. Die wei­ßen Stern­blü­ten leuch­ten noch in der Däm­me­rung. So wird der Abend-Drink auf dem Bal­kon zum (Blüten-)Highlight.

„Bel­la Stel­la“ – das macht sie besonders

„Bel­la Stel­la“, die Som­mer­braut: robust und pfle­ge­leicht, hit­ze- und trotz­dem rela­tiv käl­te­to­le­rant, trocken­heits­ver­träg­lich und reich blü­hend. Doch „Bel­la Stel­la“ ist noch mehr: ‘Star­ry White‘ ent­stand aus der Kreu­zung einer moder­nen wei­ßen Samen­pe­lar­go­nie und einer alten, blüh­freu­di­gen Sor­te. Ziel war der Nach­hal­tig­keits­aspekt, denn sie soll­te schon früh, aber mit einem gerin­gen Ener­gie­auf­wand in den Gärt­ne­rei­en wach­sen und blü­hen. Und dies ist gelun­gen, so dass „Bel­la Stel­la“ nun in vie­len baye­ri­schen Gärt­ne­rei­en zum Ver­kauf ange­bo­ten wird. Ist Ihre Gärt­ne­rei des Ver­trau­ens dabei? Unter nach­fol­gen­dem Link fin­den Sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Pflan­ze und zu anbie­ten­den Gärt­ne­rei­en. https://​www​.pflan​ze​-des​-jah​res​.de/

Wenn Sie wei­te­re Fra­gen haben, wen­den Sie sich an das Gar­ten­te­le­fon (0931/9801–3333) oder schrei­ben Sie eine E‑Mail an bay.​gartenakademie@​lwg.​bayern.​de