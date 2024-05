Die gan­ze Gemein­de Spei­chers­dorf wird am 30. April und 1. Mai im Mai­baum-Fie­ber sein und das Mai­fest fei­ern. Wer in Bay­ern kann schon von sich behaup­ten, dass in sei­nem Hoheits­ge­biet 13 Mai­bäu­me auf­ge­stellt wer­den. Auf zwölf Dorf­plät­zen wer­den in den Orts­tei­len ein- oder zwei­tä­gi­ge Mai­fe­ste gehal­ten und im Gar­ten des Lui­se-Elsä­ßer-Hau­ses zusätz­lich ein Mai­kö­nig und eine Mai­kö­ni­gin gekürt.

In den Orts­tei­len Plö­ssen, Ros­las, Gut­tent­hau, Win­di­schen­lai­bach, Zeu­len­reuth, Alt-Spei­chers­dorf, Kir­chen­lai­bach, Hai­den­a­ab-Göpp­manns­bühl, Wir­benz, Ram­les­reuth, Sel­bitz und Fran­ken­berg wer­den am 30. April und 1. Mai wie­der flei­ßi­ge Hel­fer der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren, Krie­ger- und Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten, Land­ju­gend­en, Stamm­ti­sche, Gesel­lig­keits­ver­ein, Dorf­ju­gend, Kir­wa­bur­schen und ‑mad­la und die Dorf­ge­mein­schaf­ten Hand anle­gen, um die tra­di­tio­nel­le Hebe­ze­re­mo­nie zu voll­zie­hen. Mit ver­ein­ten Kräf­ten der Jugend­li­chen und Män­ner aus dem Dorf wer­den die Stäm­me mit Schwal­ben auf­ge­rich­tet. Gemein­sam besche­ren die Hel­fe­rin­nen auch den zahl­rei­chen Gästen einen gemüt­li­chen Abend bezie­hungs­wei­se Vor- und Nach­mit­tag bei Gegrill­tem, Weiß­wür­sten, Kaf­fee und selbst­ge­backe­nen Kuchen. Für die Kin­der wer­den die Dorf­zen­tren hin­rei­chend Gele­gen­heit bie­ten, aus­ge­las­sen her­um­zu­to­ben. Stun­den­lang wur­de die Krän­ze gebun­den. Näch­te­lang wur­de siche­re Wache vor Mai­baum­die­ben gehalten.

Mai­fest und Maibaumaufstellen

Pro­gramm am 30. April

17:30 Uhr Zeu­len­reuth Stamm­tisch am Dorfplatz

17:30 Uhr Ram­les­reuth Feu­er­wehr am Feuerwehrgerätehaus

18 Uhr Sel­bitz Dorf­ge­mein­schaft Kinderspielplatz

18:30 Uhr Wir­benz Dorf­ju­gend an der Kulturscheune

19 Uhr Ros­las Dorf­ge­mein­schaft bei Schorri´s Sto­derl Orts­en­de Rich­tung Lettenhof

18 Uhr Fran­ken­berg Hide away am Feuerwehrgerätehaus

18:30 Uhr Feu­er­wehr Win­di­schen­lai­bach am Dorfgemeinschaftshaus

Pro­gramm am 1. Mai

10 Uhr Gut­tent­hau Feu­er­wehr am Feuerwehrhaus

12:30 Uhr Kir­chen­lai­bach Feu­er­wehr und Sol­da­ten- und Kame­rad­schafts­ver­ein am Dorfbrunnen

13 Uhr Plö­ssen Land­ju­gend­grup­pe mit Volks­tanz und Rock´n Roll an der Landjugendhalle

Zwei­tä­gi­ges Mai­fest mit Maibaumaufstellen

Hai­den­a­ab: 30. April, 18:30 Land­ju­gend, 1. Mai, 10 Uhr Gartenbauverein

Spei­chers­dorf: 30. April, 17 Uhr bis 1. Mai, 18 Uhr Kir­wa Spei­chers­dorf rund um den Dorfbrunnen