Das Inter­na­tio­na­le Pup­pen­Fe­sti­val Neu­stadt und Son­ne­berg vom 5. bis 12. Mai 2024 ist ein wah­rer Pflicht­ter­min für alle Pup­pen- und Ted­dy­lieb­ha­ber sowie Trödel‑, Samm­ler und Antik-Fans! Händ­ler und Fier­an­ten aus nah und fern wer­den erwar­tet. Trö­del- und Floh­markt­fans kom­men beim gro­ßen Antik- und Samm­ler­markt in Neu­stadt b. Coburg voll auf ihre Kosten. Der Markt fin­det an Him­mel­fahrt, Don­ners­tag, 09.05.2024, von 06:00 – 16:00 Uhr auf dem Markt­platz, im Stein­weg und in der Kirch­stra­ße in Neu­stadt bei Coburg statt.

Wei­te­re Trö­del­markt­ter­mi­ne in Sonneberg:

Sa., 04.05. von 07:00 – 16:00 Uhr Schieß­haus­platz, Schö­ne Aus­sicht, Sonneberg

Sa., 11.05. von 06:00 – 16:00 Uhr Rat­haus­platz und Bahn­hof­stra­ße, Sonneberg

Durch den gro­ßen Andrang ist eine früh­zei­ti­ge Anmel­dung erforderlich.

Infos und Anmel­dung lau­fen über Markt­ver­an­stal­ter Kai Freyer.

Tele­fon: 09568 89458 oder 0171 1208564

E‑Mail: kaifreyer@​necnet.​de

Einen Tag spä­ter, am Frei­tag, 10.05.2024 öff­net die Gro­ße Samm­ler­bör­se in der Fran­ken­hal­le in Neu­stadt ihre Tore. Die größ­te Antik-Pup­pen-Samm­ler­bör­se der Welt für

anti­ke Pup­pen, Ted­dy­bä­ren, Hum­mel­fi­gu­ren, Minia­tu­ren, Christ­baum­schmuck, Blech­spiel­zeug und Ela­sto­lin-Figu­ren prä­sen­tiert eine Fül­le an Künst­ler­ted­dy­bä­ren und

anti­ken Ted­dy­bä­ren, Steiff-Tie­ren, Por­zel­lan­kopf­pup­pen, Zel­lu­loid­pup­pen, Käthe-Kru­se­Pup­pen, Künst­ler­pup­pen, Pup­pen­häu­sern, Stof­fen und Zube­hör zum Bären- und

Pup­pen­ma­chen u. v. m. Ted­dy­bär­lieb­ha­ber sowie Pup­pen- und Minia­tu­ren­samm­ler erwar­tet ein rie­si­ges und hoch­wer­ti­ges Angebot.

Ver­an­stal­tungs­de­tails:

Fr., 10.05. von 10:00 – 17:00 Uhr

Sa., 11.05. von 10:00 – 17:00 Uhr

Fran­ken­hal­le, Wil­den­hei­der Str. 13, Neu­stadt bei Coburg

Tages­kar­te: 7,00 €

Unbe­grenz­ter Zutritt mit Kom­bi­kar­te und Festivalbändchen!