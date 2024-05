Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Van­da­lis­mus in der Geleitstraße

COBURG. Einen Sach­scha­den von ins­ge­samt mehr als 1.500,00 Euro rich­te­ten unbe­kann­te Van­da­len am Don­ners­tag­abend an. Ein auf­merk­sa­mer Anwoh­ner teil­te der Poli­zei mit, dass in der Zeit zwi­schen 22:15 Uhr und 22:25 Uhr meh­re­re Per­so­nen sinn­los Sach­be­schä­di­gun­gen bege­hen. Unter ande­rem wur­den dabei von ver­schie­de­nen Anwe­sen Deko­ge­gen­stän­de abge­ris­sen, Pflan­zen­töp­fe zer­bro­chen, Fen­ster­rah­men zer­kratzt, ein Brief­ka­sten beschä­digt, sowie von einem gepark­ten Vol­vo der Außen­spie­gel abge­bro­chen und die Schei­ben zerkratzt.

Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter Fahn­dung der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei konn­ten die Ver­ur­sa­cher die­ser Sach­be­schä­di­gun­gen nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09561–645‑0 entgegengenommen.

Gar­ten­stüh­le aus Schre­ber­gar­ten gestohlen

COBURG. Ein unbe­kann­ter Dieb ent­wen­de­te im Zeit­raum der letz­ten zwei Wochen aus dem Schre­ber­gar­ten eines 53-jäh­ri­gen drei Gar­ten­stüh­le. Der Schre­ber­gar­ten befin­det sich in der Pacht­gar­ten­an­la­ge am Schloss Hohen­fels. Der Geschä­dig­te bezif­fert den Wert der Stüh­le auf 150,00 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines Dieb­stahls. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu ver­däch­ti­gen Per­so­nen oder Fahr­zeu­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561–645‑0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Meh­re­re Verkehrsunfälle

Lkr. Kro­nach. Eine regel­rech­te Unfall­se­rie beschäf­tig­te die Beam­ten der Kro­na­cher Poli­zei im Lau­fe des Donnerstags.

Unge­klärt ist noch der Her­gang eines Unfalls an der Kreu­zung B 173 und Ham­mer­mühl­weg um 07:15 Uhr. Ein 61jähriger VW-Fah­rer befuhr die B 173 in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Zeit­gleich woll­te ein 45jähriger BMW-Fah­rer aus dem Ham­mer­mühl­weg die B 173 gera­de­aus über­que­ren. Im Kreu­zungs­be­reich kam es dann zum Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer erlit­ten durch den Zusam­men­stoß leich­te Ver­let­zun­gen in Form von Prel­lun­gen Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von rund 25000 Euro. Jeder Fahr­zeug­füh­rer behaup­tet bei der Unfall­auf­nah­me, dass die Ampel für ihn Grün­licht anzeig­te. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Kro­na­cher Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Gegen 08:00 Uhr kam es eben­falls auf der B 173 im Bereich Keh­läcker zu einem Auf­fahr­un­fall mit 15000 Euro Sach­scha­den. Eine 41jährige VW-Fah­re­rin erkann­te zu spät, dass eine vor ihr fah­ren­de 70jährige Frau ihren VW ver­kehrs­be­dingt abbrem­ste und fuhr auf.

Zur Anzei­ge einer Unfall­flucht erschien eine 63jährige Mark­tro­dach­erin in den Dienst­räu­men der Poli­zei. Ihr Hyun­dai i20 wur­de ver­mut­lich in der Zeit von Sams­tag bis Don­ners­tag durch ein Unbe­kann­tes Fahr­zeug im rech­ten Front­be­reich beschä­digt. Als Unfallört­lich­keit kom­men die Super­markt­park­plät­ze im Orts­be­reich von Mark­tro­dach in Fra­ge. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000 Euro.

Recht spek­ta­ku­lär ende­te die kur­ze Unauf­merk­sam­keit eines 69jährigen Klein­trans­por­ter­fah­rers. Beim Befah­ren der Kreis­stra­ße 21 zwi­schen Neu­fang und Stein­wie­sen kam er nach rechts von der Fahr­bahn ab und blieb nach über­fah­ren von fünf Leit­plan­ken­fel­dern schließ­lich auf der Leit­plan­ke ste­hen. Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Die Ber­gung des Klein­trans­por­ters über­nahm ein ver­stän­dig­ter Abschleppdienst.

In Mit­witz stell­te ein Mit­ar­bei­ter des ört­li­chen Bau­hofs einen umge­fah­re­nen Hydran­ten in der Reu­ters­gas­se fest. Ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ist wohl zwi­schen Diens­tag und Don­ners­tag dage­gen gefah­ren und hat sich uner­laubt ent­fernt. Der Sach­scha­den wird mit 250 Euro beziffert.

In der Zeit von Mitt­woch­abend bis Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de ein in der St.-Josef-Straße in Neu­ses gepark­ter Maz­da durch ein ande­res Fahr­zeug ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat sich uner­laubt ent­fernt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 2000 Euro.

Gegen 17:15 Uhr woll­te die 57jährige Fah­re­rin eines Omni­bus­ses in Wal­len­fels ihr Fahr­zeug von der Anger­stra­ße rück­wärts in die Stra­ße „Am Gemein­de­wehr“ ran­gie­ren. Hier­bei über­sah sie jedoch einen zwi­schen­zeit­lich hin­ter ihr hal­ten­den Audi eines 52jährigen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels. Beim anschlie­ßen­den Zusam­men­stoß ent­stand Gesamt­sach­scha­den in Höhe von 7000 Euro.

Krat­zer im Fahrzeuglack

Küps: Eine unlieb­sa­me Über­ra­schung erleb­te am Diens­tag­nach­mit­tag die 67jährige Hal­te­rin eines im Hir­ten­gra­ben gepark­ten Renaults. Ihr Fahr­zeug wies tie­fe Krat­zer am hin­te­ren rech­ten Kot­flü­gel und an der Kof­fer­raum­klap­pe auf. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.

Auto­fah­rer geschlagen

Kro­nach. Am frü­hen Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr ein 27jähriger Kro­na­cher die Mit­tel­stra­ße. Etwa auf Höhe der Feu­er­wehr muss­te er sein Fahr­zeug stark abbrem­sen, weil ein Fuß­gän­ger die Fahr­bahn unacht­sam über­quer­te. Da der jugend­li­che Fuß­gän­ger den Auto­fah­rer mit­tels ein­deu­ti­ger Gesten auch noch belei­dig­te, stieg die­ser aus sei­nem Fahr­zeug aus um den Jugend­li­chen zur Rede zu stel­len. Der Fuß­gän­ger ging jedoch sogleich in den Kampf­mo­dus über und schlug auf den 27jährigen ein. Wäh­rend sich zwei sei­ner Beglei­ter soli­da­ri­sier­ten und auch auf den jun­gen Mann ein­schlu­gen und ‑tra­ten, ver­such­te ein drit­ter Beglei­ter zu schlich­ten. Schließ­lich rann­ten alle vier davon. Der Auto­fah­rer wur­de durch die Schlä­ge und Trit­te leicht ver­letzt. Die vier jun­gen Män­ner konn­ten zwi­schen­zeit­lich von der Poli­zei ermit­telt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Berg der Ver­wü­stung hinterlassen

Main­leus – Unbe­kann­te ver­wü­ste­ten am 02.05.2024, zwi­schen 8:00 Uhr und 19:50 Uhr, die öffent­li­che Toi­let­te am Fried­hof in Main­leus. Papier­hand­tü­cher wur­den aus dem Spen­der geris­sen und ver­teilt, die Wand mit Dreck ver­schmiert und das Wasch­becken zer­trüm­mert. Wer Beob­ach­tun­gen gemacht hat, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.