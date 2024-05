Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Bewusst­sein verloren

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem Sach­scha­den von ca. 25000 Euro kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf dem Münch­ner Ring, als ein 23-Jäh­ri­ger wäh­rend der Fahrt kurz­zei­tig das Bewusst­sein ver­lor, nach links von der Fahr­bahn abkam, die Mit­tel­leit­plan­ke ent­lang schleif­te und letzt­end­lich an einer Stra­ßen­la­ter­ne zum Ste­hen kam. Der Fah­rer wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum verbracht.

Unfall­be­tei­lig­te und Zeu­gen gesucht

Bam­berg. Am Don­ners­tag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 15-jäh­ri­ge Jugend­li­che die Wil­ly-Les­sing-Stra­ße in süd­li­che Rich­tung und fuhr auf Höhe der Hal­te­stel­le an einem dort war­ten­den Bus vor­bei. Zeit­gleich wur­de die Rad­fah­re­rin von einem hin­ter ihr fah­ren­den Stadt­bus über­holt, wel­cher so eng an ihr vor­bei­fuhr, dass das Mäd­chen zu Sturz kam. Hier­bei zog sich die 15-Jäh­ri­ge leich­te Prel­lun­gen und Schürf­wun­den zu. Die Fah­re­rin des Stadt­bus­ses sowie Zeu­gen des Unfall­her­gan­ges wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. In einen Super­markt im Gewer­be­park ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein Dieb­stahl. Ein 48-Jäh­ri­ger wur­de von einer Ange­stell­ten beob­ach­tet, wie er eine Packung Gabel-/Ring­schlüs­sel ent­wen­de­te. Bei der Durch­su­chung im Büro wur­de zusätz­lich noch ein Taschen­mes­ser in der Hosen­ta­sche gefun­den. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von ca. 14 Euro.

Ver­kehrs­un­fall

STEGAURACH/​Debring. Am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich am Orts­aus­gang Debring ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem unter ande­ren ein Lini­en­bus betei­ligt war.

Eine 82-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin bog aus einer Sei­ten­stra­ße auf die Bun­des­stra­ße 22 in Rich­tung Bam­berg ab und über­sah dabei einen Lini­en­bus, der in Rich­tung Bur­ge­brach unter­wegs war. Beim Abbie­ge­vor­gang kam es dabei zum Zusam­men­stoß bei­der Fahrzeuge.

Der Lini­en­bus war mit ins­ge­samt zwölf Fahr­gä­sten, aus­schließ­lich Kin­der und jun­ge Erwach­se­ne im Alter von zwölf bis 23 Jah­ren, besetzt. Vier Kin­der wur­den leicht ver­letzt, konn­ten aber bereits an der Unfall­stel­le wie­der in die Obhut ihrer Eltern über­ge­ben werden.

Die Pkw-Fah­re­rin ver­letz­te sich eben­falls leicht und wur­de zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in ein Kran­ken­haus gebracht.

An den betei­lig­ten Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 100.000 Euro.

Die Bun­des­stra­ße 22 muss­te wäh­rend der Unfall­auf­nah­me für etwa ein­ein­halb Stun­den kom­plett gesperrt werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

KÖTT­MANNS­DORF. Im Zeit­raum von Mitt­woch, 20.00 Uhr und Don­ners­tag, 9.00 Uhr, kam es in der Kött­manns­dor­fer Haupt­stra­ße zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter, ver­mut­lich mit einem Lkw, blieb an der Dach­rin­ne einer Scheu­ne hän­gen und eini­ge Dach­zie­geln fie­len her­un­ter. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HIRSCHAID. Ein Unfall mit Fah­rer­flucht ereig­ne­te sich am Don­ners­tag zwi­schen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr in der Nürn­ber­ger Stra­ße. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te den lin­ken Außen­spie­gel eines am rech­ten Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw, Hyundai/​i30, und ver­ließ uner­laubt den Unfall­ort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu der Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

WERNS­DORF. Am Don­ners­tag kam es um 19.00 Uhr in der Amlings­tadter Stra­ße zu einem Unfall. Ein Unbe­kann­ter fuhr rück­wärts aus einer Park­lücke auf die Stra­ße und kol­li­dier­te dabei mit sei­nem Heck einen gepark­ten Anhän­ger und beging Fah­rer­flucht. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 150 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

DIE­TEN­DORF. In der Forst­gar­ten­stra­ße kam es am Diens­tag­nach­mit­tag in einen Zwei-Fami­li­en-Haus zu einem Brand. Laut Feu­er­wehr brach im Arbeits­zim­mer im Erd­ge­schoss ein Feu­er aus. Als Ursa­che konn­te hier­für ein tech­ni­scher Defekt an einer Bügel­ma­schi­ne aus­ge­macht wer­den. Per­so­nen befan­den sich kei­ne im Gebäu­de. Der ent­stan­de­ne Brand­scha­den im Arbeits­zim­mer beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Aller­dings muss das Haus durch den Brand kern­sa­niert wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den am Gebäu­de beläuft sich somit auf ca. 150.000 – 200.000 Euro. Im Ein­satz befan­den sich die Feu­er­weh­ren Bur­ge­brach, Ste­gau­rach, Amp­fer­bach, Gras­manns­dorf und Die­ten­dorf mit ca. 35 Ein­satz­kräf­ten vor Ort. Sei­tens des Ret­tungs­dien­stes waren 5 Per­so­nen vor Ort.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Stark­re­gen führ­te zu Verkehrsunfällen

A70 / OBER­HAID, A73 / BAM­BERG. Sach­schä­den im hohen fünf­stel­li­gen Bereich sind die Fol­ge von zwei Unfäl­len auf den Auto­bah­nen rund um Bam­berg am Don­ners­tag­abend. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg stell­te in bei­den Fäl­len nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit bei Regen als Unfall­ur­sa­che fest.

Der erste Unfall geschah kurz vor 17:00 Uhr auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt bei Ober­haid. Ein 37-Jäh­ri­ger kam mit sei­nem Mase­r­a­ti auf­grund Aqua­pla­ning ins Schleu­dern und fuhr anschlie­ßend in die Außenleitplanke.

Eben­so die Kon­trol­le ver­lor ein 47 Jah­re alter Por­sche­fah­rer gegen 18:15 Uhr bei Bam­berg auf der A73 in Fahrt­rich­tung Nürn­berg. Dabei prall­te er zwei­mal gegen die Mit­tel­schutz­leit­plan­ke bevor er an der Abfahrt zur B505 gegen den Auf­prall­dämp­fer der Fahr­bahn­tei­lung stieß. Durch umher­flie­gen­de Tei­le wur­de noch ein nach­fol­gen­des Fahr­zeug beschädigt.

Ins­ge­samt kamen alle Betei­lig­te mit dem Schrecken davon. Aller­dings schätz­te die auf­neh­men­de Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg den Sach­scha­den auf min­de­stens 80.000 Euro. Den Fah­rern erwar­tet nun jeweils eine Anzei­ge wegen der nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit bei regen­nas­ser Fahrbahn.

Klei­ne Ursa­che – gro­ße Wirkung

MAIN-DONAU-KANAL, HAU­SEN, Lkr. Forch­heim. Frei­tag­nacht führ­te eine kur­ze Unauf­merk­sam­keit eines Schiff­füh­rers zu einem fol­gen­rei­chen Unfall auf dem Main-Donau-Kanal. Ver­letzt wur­de dabei nie­mand. Aller­dings ent­stand ein hoher Sachschaden.

Der Kapi­tän eines mit 117 Pas­sa­gie­ren besetz­ten Fahr­gast­ka­bi­nen­schif­fes war kurz vor 2:00 Uhr auf dem Weg in Rich­tung Bam­berg und woll­te hier­zu die Schleu­se Hau­sen pas­sie­ren. Dabei kam es jedoch durch den 54-Jäh­ri­gen zu einer Fehl­be­die­nung eines Maschi­nen­te­le­gra­phen, also der Moto­ren­steue­rung. In der Fol­ge ver­fiel das 130 Meter lan­ge Fahr­zeug trotz eines Gegen­ma­nö­vers bei der Ein­fahrt in die Schleu­sen­kam­mer nach Steu­er­bord und prall­te mit der Scheu­er­lei­ste gegen die Tor­ni­sche des Ober­was­ser­tors. Dadurch wur­de nicht nur das Schiff in Mit­lei­den­schaft gezo­gen, son­dern auch der Scha­den an der Schleu­se war erheb­lich. Die Fol­gen dar­aus waren die zeit­wei­se Stilllegung des Schif­fes durch die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg sowie eine mehr­stün­di­ge Sper­re des Schiff­ver­kehrs, bis die Schleu­se in den Mor­gen­stun­den wie­der in Betrieb genom­men wer­den konn­te. Den Schiffs­füh­rer erwar­tet nun ein hohes Buß­geld für sei­ne Leichtfertigkeit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Fron­tal­zu­sam­men­stoß auf der B22

SEY­BO­THEN­REUTH, LKR. BAY­REUTH. Zwei Leicht- und ein Mit­tel­schwer­ver­letz­ter sowie etwa 50.000,– EUR Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom gest­ri­gen Donnerstagabend.

Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 21-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Tir­schen­reuth mit einem Mer­ce­des die B22 von Sey­bo­then­reuth kom­mend in Rich­tung Bay­reuth. Kurz vor Lehen über­hol­te sie in der dor­ti­gen Sen­ke ein vor ihr fah­ren­des Fahr­zeug. Dabei über­sah sie aller­dings den Gegen­ver­kehr. Noch bevor sie den Über­hol­vor­gang abschlie­ßen konn­te, kol­li­dier­te sie fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Seat einer 31-jäh­ri­gen Fah­re­rin aus Speichersdorf.

Bei­de Unfall­be­tei­lig­te brem­sten vor der Kol­li­si­on ihre Fahr­zeu­ge wohl so stark ab, dass es glück­li­cher­wei­se nur zu leich­ten bzw. mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen kam.

Ret­tungs­dienst und Not­arzt ver­sorg­ten die Unfall­be­tei­lig­ten und brach­ten die­se, wie auch den Bei­fah­rer im Seat, zur Erst­ver­sor­gung ins Kli­ni­kum Bay­reuth. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 50.000,– EUR.

Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me sowie Ber­gung der Fahr­zeu­ge muss­te die B 22 kom­plett gesperrt wer­den. Feu­er­wehr und Stra­ßen­mei­ste­rei unter­stütz­ten dabei die Poli­zei und rei­nig­ten die Fahrbahn.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Grä­fen­berg. Eine 54-jäh­ri­ge Frau park­te am Don­ners­tag in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr ihren VW Pas­sat „Am Bach“. Als sie zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass der Sei­ten­spie­gel beschä­digt war. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt 700 EUR. Da es sich bis­lang um einen unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel: 09194 / 7388–0.

Eber­mann­stadt. Der Anwoh­ner eines Anwe­sens in der Unte­ren Baye­ri­schen Gas­se teil­te der Poli­zei­dienst­stel­le Eber­mann­stadt mit, dass am Don­ners­tag in der Zeit von 12.00 bis 19.00 Uhr sein Zaun beschä­digt wur­de. Dies pas­sier­te womög­lich, bei einem Wen­de­ma­nö­ver an der Ein­mün­dung, als ein Ver­kehrs­teil­neh­mer den Metall­pfo­sten des Zauns tou­chier­te. Der Pfo­sten brach hier­bei durch den Anstoß. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 200 EUR. Da sich der Ver­ur­sa­cher vom Unfall­ort ent­fern­te, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Don­ners­tag zwi­schen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr wur­de am Bahn­hofs­platz der Rol­la­tor eines 88-Jäh­ri­gen ent­wen­det. Der Wert wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Effel­trich. Auf­merk­sa­me Zeu­gen teil­ten der Poli­zei die groß­flä­chi­ge Rodung eines Jung­wal­des in der Nähe der Beet­ho­ven­stra­ße mit. Ein 34-Jäh­ri­ger war dort mit sei­nem Acker­schlep­per unter­wegs und schnitt meh­re­re hun­dert Qua­drat­me­ter nie­der, obwohl dort meh­re­re Vögel erkenn­bar niste­ten. Die wei­te­re Rodung wur­de unter­bun­den und den Land­wirt erwar­tet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Pkw tou­chiert Bus

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 32-jäh­ri­ger Mann mit einem Fir­men-Kraft­om­ni­bus die Orts­durch­fahrt Sta­del. Sei­nen Anga­ben zufol­ge kam ihm inner­orts ein grau­er VW Touran ent­ge­gen, wel­cher sehr dicht am Bus vor­bei­fuhr. Im Anschluss stell­te der Bus­fah­rer einen Krat­zer auf der Fah­rer­sei­te fest, wes­halb davon aus­ge­gan­gen wer­den muss, dass es zum Zusam­men­stoß zwi­schen Bus und VW Touran kam. Der Sach­scha­den wird auf 500 Euro geschätzt. Der Unfall­be­tei­lig­te wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 zu melden.

Rei­fen beschädigt

LICH­TEN­FELS. Eine 30-jäh­ri­ge Frau erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr, sowie Sach­be­schä­di­gung an ihrem Kfz. Sie hat­te ihren grau­en VW Golf auf einem Anwoh­ner­park­platz in der Fran­ken­stra­ße abge­stellt. Im Tat­zeit­raum von Diens­tag, 27.02.2024, bis Don­ners­tag, 02.05.2024, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter den hin­te­ren lin­ken Rei­fen, sowie den vor­de­ren lin­ken Rei­fen mehr­mals. Drei Mal wur­den Schrau­ben in den Rei­fen gedreht und ein­mal der Rei­fen auf­ge­schnit­ten. Nach weni­gen Fahr­me­tern zer­riss der Rei­fen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 180 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Wegen Rohr auf der Fahr­bahn gestürzt

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend um 21:45 Uhr befuhr ein 16-jäh­ri­ger Jugend­li­cher mit sei­nem Moped die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Eichel­see und Hors­dorf. Kurz vor der Auto­bahn­brücke soll ein schwar­zes Kunst­stoff­rohr auf der Stra­ße gele­gen haben, über wel­ches der Jun­ge fuhr. Hier­durch kam er mit sei­nem Moped zu Fall und zog sich Schürf­wun­den an bei­den Hän­den, den Bei­nen sowie der Hüf­te zu. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se tei­len Sie bit­te der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 mit.

Moun­tain­bike vor Anwe­sen gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein 49-jäh­ri­ger Mann kam in die Wache der Poli­zei­sta­ti­on und erstat­te­te Anzei­ge wegen Dieb­stahl sei­nes Fahr­ra­des. Im Lau­fe des Diens­tags, 30.04.2024, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter sein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Trek im Zeit­wert von 400 Euro. Die­ses hat­te er unver­sperrt vor sei­nem Anwe­sen in der Ivo-Hen­ne­mann-Stra­ße abgestellt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 entgegen.