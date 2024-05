Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Park­ver­stö­ße auf­grund Ausflugwetters

Möh­ren­dorf – Am Mitt­woch, den 01.05.2024, wur­de die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land dar­auf hin­ge­wie­sen, dass zahl­rei­che Fahr­zeu­ge am gro­ßen Bischofs­wei­her bei Dechs­endorf, auf der Ost­sei­te im Bereich des Park­plat­zes, ver­bots­wid­rig par­ken. Dar­auf­hin wur­den 43 Autos buß­geld­lich bean­stan­det, nach­dem sie im abso­lu­ten Hal­te­ver­bot geparkt waren. Auch bei schö­nem Wet­ter sind die Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und die Beschil­de­rung zu beach­ten, um einer Gefähr­dung von Ver­kehrs­teil­neh­mern oder einer Unfall­ent­ste­hung vorzubeugen.

Vor Frei­bad gepark­tes Auto zerkratzt

Herolds­berg – Am Don­ners­tag, den 25.04.2024, zwi­schen 18 Uhr und 19 Uhr wur­de ein vor dem Frei­bad in Herolds­berg gepark­tes Auto durch einen unbe­kann­ten Täter zer­kratzt, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000, – Euro ver­ur­sacht wur­de. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.