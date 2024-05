Jun­ge Comic-Fans auf­ge­passt: Der „Gra­tis Kids Comic Tag“ kommt in die Stadt­bü­che­rei Forch­heim in der Spi­tal­stra­ße 3: Im Rah­men des bun­des­weit gefei­er­ten „Gra­tis-Kids­Co­mic-Tages“ am 11. Mai 2024 ver­wan­delt sich die Stadt­bü­che­rei Forch­heim in ein Para­dies für jun­ge Comic-Fans. Über 900 Buch­hand­lun­gen, Biblio­the­ken und Büche­rei­en in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz betei­li­gen sich an die­sem far­ben­fro­hen Ereig­nis und die Stadt­bü­che­rei Forch­heim ist stolz dar­auf, auch in die­sem Jahr wie­der mit­ten­drin zu sein.

Die­ses Jahr steht ganz im Zei­chen der jun­gen Comic-Freund und Freun­din­nen, mit einer Aus­wahl von 21 Comics – von Super­hel­den und Aben­teu­ern bis hin zu Figu­ren aus dem Dis­ney Uni­ver­sum und unab­hän­gi­gen Comic-Neu­erschei­nun­gen, spe­zi­ell aus­ge­wählt für Leser und Lese­rin­nen unter 12 Jah­ren (aber natür­lich sind auch alle Jung­ge­blie­be­nen will­kom­men). Bis zu drei Comics kön­nen am 11. Mai zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten von 10:00 bis 12:30 Uhr kosten­los mit­ge­nom­men werden.

Das dies­jäh­ri­ge High­light in der Stadt­bü­che­rei wird eben­falls am 11. Mai der Zei­chen­work­shop für Kin­der ab sie­ben Jah­ren sein, gelei­tet wird die­ser von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr von der renom­mier­ten Illu­stra­to­rin Petra Her­ber­ger. Zum Inhalt: „Sel­ber Comics zeich­nen! Mit der Kraft der krea­ti­ven Meu­te ent­wickeln wir zusam­men einen gro­ßen Comic. Illu­stra­to­rin und Ani­ma­to­rin Petra Her­ber­ger zeigt Dir, wie es geht. Wir ler­nen, was einen guten Comic aus­macht, wie man star­ke Figu­ren ent­wickelt und span­nen­de Geschich­ten erzählt. Tipps und Tricks zum Zeich­nen und Anre­gun­gen, wie man das Gelern­te selbst wei­ter­ent­wickelt, gehö­ren natür­lich auch dazu. Und jede Men­ge Spaß ist garan­tiert!! Ort ist die Stadt­bü­che­rei in der Spi­tal­stra­ße 3, die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 6 Euro. Kar­ten gibt es an der Info­the­ke in der Stadt­bü­che­rei. Die Plät­ze für den Work­shop sind begrenzt, daher wird eine früh­zei­ti­ge Anmel­dung empfohlen.