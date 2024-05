Zum Tag des Wan­derns am 14. Mai sind in der Frän­ki­schen Schweiz fünf Wan­de­run­gen geplant – von Wald­ba­den über Anti-Anti­stress­tour bis zur Afterwork-Gesundheitswanderung.

Der deut­sche Wan­der­ver­band wur­de am 14. Mai 1883 in Ful­da gegrün­det. An die­sem Tag nut­zen die Wan­der­ver­ei­ne des deut­schen Wan­der­ver­ban­des – so auch der Frän­ki­sche-Schweiz-Ver­ein – die­ses Datum, um auf sich und das Wan­dern all­ge­mein auf­merk­sam zu machen. Die Wan­de­run­gen sind kostenlos.

Wan­der­füh­re­rin Julia Kell­ner lädt zu einer Wald­ba­den-Schnup­per­tour. Treff­punkt ist um 17 Uhr am Wan­der­park­platz im Buch­wald bei Grä­fen­berg. Sie lädt ein, in die hei­len­de Atmo­sphä­re des Wal­des ein­zu­tau­chen. Die Tour bie­te eine ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit zu ent­span­nen, zu rege­ne­rie­ren und eine tie­fe­re Ver­bin­dung mit sich selbst und der Natur her­zu­stel­len. Anmel­dung bei Julia Kell­ner, info@​juliakellner.​com, Tele­fon­num­mer (0151) 11116380.

Wan­der­füh­rer Her­bert Her­litz lädt von 16.30 bis 19 Uhr zu einer Wan­de­rung durch die Geschich­te der Frän­ki­schen Schweiz unter dem Mot­to „Streit­berg – Von der Muschel­quel­le zur Streit­burg“. Treff­punkt ist am Bür­ger­haus 5, Wie­sent­tal. Anmel­dung bei Her­bert Her­litz, herbert.herlitz@t‑online.de, Tele­fon­num­mer (0176) 47362302

Wan­der­füh­rer, Gesund­heits­be­ra­ter und Ent­span­nungs­coach Robert Stein lädt zu einer „Anti-Stress-Tour“ von 14 bis 17 Uhr. Vom All­tags­stress abschal­ten ist wohl der häu­fig­ste Wunsch bei einer Wan­de­rung im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz. Neben­bei wird Robert Stein sei­nen Tour-Gästen nütz­li­che Tipps zum The­ma Stress mit nach Hau­se geben. An drei Anti-Stress-Sta­tio­nen am Weg gibt es neben Neu­ig­kei­ten aus der Stress­for­schung unter­schied­li­che, ein­fa­che Mit­mach-Übun­gen, so dass die Ent­span­nung im Wie­sent­tal und auf der Jura­hö­he auch jeder­zeit zuhau­se ihre Fort­set­zung fin­den kann. Treff­punkt am Info­zen­trum Natur­park, Bahn­hof, 91346 Wie­sent­tal. Ansprechpartner/​Anmeldung bei Robert Stein, robert@​stein-​ig-​franken.​de, Tel.: 01771964453

Annet­te Rit­ter lädt zu einer After­work-Gesund­heits­wan­de­rung unter dem Mot­to „Run­ter vom Büro­stuhl und raus in die Natur“: Auf der sechs Kilo­me­ter lan­gen Rund­wan­de­rung (Start um 17.30 Uhr am Park­platz in der Tal­stra­ße, Egloff­stein) wer­den die Teil­neh­mer an ver­schie­de­nen schö­nen Plät­zen gemein­sam Kräftigungs‑, Koordinations‑, Beweg­lich­keits- und Ent­span­nungs­übun­gen durch­füh­ren. Anmel­dung bei Annet­te Rit­ter, Annette.​ritter61@​web.​de, Tele­fon­num­mer (0157) 76428244

Die Ple­cher FSV-Orts­grup­pe orga­ni­siert ab 17 Uhr eine Fei­er­abend-Wan­de­rung von Vieh­ho­fen zum Geisloch bei Münz­ing­hof an, ins­ge­samt knapp fünf Kilo­me­ter. Die­se fas­zi­nie­ren­de, 145 Meter lan­ge Höh­le ist schon seit min­de­stens der Jung­stein­zeit genutzt wor­den und man kann schö­ne Ver­stein­te­run­gen und Tropf­stei­ne fin­den. Im Anschluss ist klei­ne Brot­zeit im Feu­er­wehr­haus mög­lich (mit Anmel­dung). Anmel­dung bei Mar­le­ne Deß, schriftfuehrer@​plecher-​heimatverein.​de, Tele­fon­num­mer (09924) 4514.