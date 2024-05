Am Sonn­tag, 12. Mai 2024 von 11:00 – 17:00 Uhr ver­an­stal­tet die Stadt Neu­stadt den Kin­der­tag zum Abschluss des Inter­na­tio­na­len Pup­pen Festi­vals zusam­men mit dem Fami­li­en­tag der Fa. Prys­mi­an Kabel und Syste­me GmbH. Der Ein­tritt ist frei. Groß und Klein dür­fen sich auf ein bun­tes und abwechs­lungs­rei­ches Ver­an­stal­tungs­pro­gramm zum Lachen, Stau­nen und Mit­ma­chen freuen!

Das gibt’s alles zu erleben:

Wal­king Acts mit Dino & Spiderman

Hüpfburgen-Spaß

But­tons mit Alba

Kin­der­schmin­ken & Rie­sen­sei­fen­bla­sen mit Waldfee

Scho­ko­la­den­spaß mit Mon­sieur Chocolat

Thea­ter vom Raben­berg mit den Stücken „Das Dschun­gel­buch“ und „Löwen­zahn“

Zau­ber­show & Bauch­red­ner­show mit Marcelini

Kin­der­schmin­ken mit Samiihselfmade

Glücks­rad und Kin­der­tat­toos mit dem Team vom dm-dro­ge­rie markt Neustadt

Außer­dem lädt die gro­ße Ver­eins­mei­le mit 14 Sta­tio­nen zum Mit­ma­chen, Ken­nen­ler­nen und Aus­pro­bie­ren ein! Zudem kön­nen alle Kin­der mit dem an der Ver­an­stal­tung im Ein­gangs­zelt aus­lie­gen­den Kin­der­tag-Fly­er an der Park-Ral­lye und dem zuge­hö­ri­gen Gewinn­spiel teil­neh­men. Dazu müs­sen sie zwei Mis­sio­nen erfül­len: Mis­si­on 1 besteht dar­in, im Park nach ver­steck­ten Plüsch­tie­ren Aus­schau zu hal­ten und die­se zu zäh­len; Mis­si­on 2 for­dert unse­re jun­gen Besu­cher auf, sich min­de­stens sechs Stem­pel an den ver­schie­de­nen Ver­eins­sta­tio­nen zu ergat­tern. Für die Teil­nah­me am Gewinn­spiel soll­te unbe­dingt ein Stift mit­ge­bracht wer­den. Für jedes Kind gibt es außer­dem ein Give-away zum Mit­neh­men (solan­ge der Vor­rat reicht).Auch für das leib­li­che Wohl ist u. a. mit Bur­gern, Pom­mes, Eis, Brat­wür­sten und Galet­tes bestens gesorgt. Die Fir­ma Prys­mi­an Kabel und Syste­me GmbH spon­sert die ersten 100 Liter Bier sowie 100 Liter alko­hol­freie Geträn­ke für die Allgemeinheit.