Kin­der- und Jugend­ar­beit soll bunt, viel­fäl­tig und inklu­siv sein. Aber was genau bedeu­tet eigent­lich Inklu­si­on und wie kann die­se pra­xis­nah aus­se­hen? Wel­che For­men der Behin­de­rung gibt es und wie schrän­ken die­se Kin­der und Jugend­li­che ein? In die­ser Fort­bil­dung geht es um einen all­ge­mei­nen Über­blick über die ver­schie­de­nen Behin­de­rungs­ar­ten und das Klä­ren der oben genann­ten Fra­gen. Neben einem Theo­rie­teil wird es auch einen Pra­xis­teil geben, in dem die Teil­neh­men­den selbst ver­schie­de­ne kör­per­li­che Behin­de­rungs­ar­ten erfah­ren können.

Die Fort­bil­dung soll dabei hel­fen, ver­schie­de­ne Her­aus­for­de­run­gen von Men­schen mit kör­per­li­cher Beein­träch­ti­gung selbst zu erfah­ren und dadurch bes­ser nach­voll­zie­hen zu kön­nen. Des Wei­te­ren soll die Mög­lich­keit zum Aus­tausch zwi­schen den Teil­neh­men­den gege­ben wer­den, um zu sehen, wo aktu­ell noch Her­aus­for­de­run­gen z.B. in der Ver­eins­ar­beit bzw. der Ange­bots­struk­tur bestehen.

Das Semi­nar fin­det am Frei­tag, den 21.06.2024 von 16.00 – 20.00 Uhr beim Kreis­ju­gend­ring Forch­heim und in Koope­ra­ti­on mit der Offe­nen Behin­der­ten Arbeit Forch­heim statt. Die Fort­bil­dung kann zum Erwerb bzw. der Ver­län­ge­rung der JULEI­CA ange­rech­net wer­den. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 10,00 € pro Per­son inkl. Ver­pfle­gung und Mate­ri­al. Anmel­de­schluss ist am 11.06.2024. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de.