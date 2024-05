Die Bestat­tungs­kul­tur hat sich grund­le­gend geän­dert und auch die Wün­sche zum Abschied­neh­men wer­den immer indi­vi­du­el­ler. Zur all­ge­mei­nen Infor­ma­ti­on bie­tet das Fried­hofs­amt der Stadt Forch­heim am Mitt­woch, 15.05.2024, um 09:00 Uhr eine Fried­hofs­füh­rung an. Treff­punkt ist die Aus­seg­nungs­hal­le des neu­en Fried­hofs in der Heim­gar­ten­stra­ße in Forch­heim. Eine Vor­anmel­dung ist nicht erforderlich.

Die ver­schie­den­sten Bestat­tungs­ar­ten und Mög­lich­kei­ten der Abschieds­fei­er stel­len Ange­hö­ri­ge meist vor Ent­schei­dun­gen, die im Ster­be­fall schnell getrof­fen wer­den müs­sen und im Nach­hin­ein even­tu­ell über­dacht, viel­leicht auch bereut wer­den. Auf der Füh­rung wer­den die ver­schie­de­nen Bestat­tungs­ar­ten, Kosten der jewei­li­gen Grab­stät­ten und die Gestal­tungs­ar­ten der Trau­er­fei­er und Grab­stät­ten in Forch­heim erklärt. Die Gege­ben­hei­ten auf den Forch­hei­mer Fried­hö­fen wer­den erläu­tert. Wäh­rend der Füh­rung kann geklärt wer­den, wel­che Bestat­tungs­form in Fra­ge käme und wie zu Leb­zei­ten schon die Art der Bestat­tung fest­ge­legt wer­den kann.