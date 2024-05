Das Tref­fen „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ am 8. Mai beginnt um 19 Uhr mit einem Kurz­vor­trag des Bie­nen­sach­ver­stän­di­gen Rein­hold Bur­ger zu Fin­del­völ­ker. Für das Ein­stiegs­the­ma in den Stamm­tisch ist ein Erfah­rungs­aus­tausch zur Schwarm­zeit vor­ge­se­hen. Die regel­mä­ßig am zwei­ten Mitt­woch des Monats statt­fin­den­de Ver­an­stal­tung im Ver­eins­heim, der Sport­gast­stät­te des TSG05, Gal­gen­fuhr 30,Bamberg ist für alle Natur- und Bie­nen­be­gei­ster­ten offen.

Ver­an­stal­tungs­da­tum: 08.05.2024