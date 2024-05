Das Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth bie­tet ein beson­de­res Chor­er­leb­nis für Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen an. Unter dem Mot­to „Musik ver­bin­det: Gemein­sam sin­gen für die See­le“ wird das gemein­sa­me Sin­gen als Mög­lich­keit genutzt, um Brücken zu bau­en und einen beson­de­ren Zugang zu Men­schen mit Demenz zu eröff­nen. Beim gemein­sa­men Sin­gen ent­steht Kon­takt zu ande­ren Men­schen, es macht Freu­de, weckt Erin­ne­run­gen, ver­bes­sert die Stim­mung und tut ein­fach gut. Jeder, der Freu­de am Sin­gen hat, ist ein­ge­la­den, sich der Chor­ge­mein­schaft anzu­schlie­ßen. Unter der Lei­tung der erfah­re­nen Chor­lei­te­rin­nen Tama­ra Bosch und Ursu­la Epp wer­den bekann­te Früh­lings- und Volks­lie­der gesun­gen, um sich auf die kom­men­de Jah­res­zeit einzustimmen.

Der Chor star­tet am Mitt­woch, 8. Mai, um 15 Uhr, in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3,Bayreuth. Ins­ge­samt wer­den zehn Chor­pro­ben statt­fin­den. Es han­delt sich um ein Ange­bot, bei dem Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen zusam­men teil­neh­men kön­nen, um Zeit mit­ein­an­der zu ver­brin­gen und schö­ne Erleb­nis­se zu tei­len. Bei­de Sei­ten kön­nen von der Teil­nah­me pro­fi­tie­ren. Inter­es­sier­te kön­nen sich beim Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1604 anmel­den und erhal­ten dort wei­te­re Auskünfte.