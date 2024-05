Ab dem 04. Mai 2024 wer­den allen Wahl­be­rech­tig­ten die Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen für die Euro­pa­wahl am 09. Juni 2024 zuge­stellt. Mit die­ser kön­nen auch die Brief­wahl­un­ter­la­gen bean­tragt wer­den. Die Wahl­amts­ge­schäfts­stel­le befin­det sich im Rat­haus Maxplatz,Bamberg im Erd­ge­schoss (Zi.-Nr. 8b) in der frü­he­ren Info­thek und ist ab 06. Mai 2024, 8 Uhr, geöff­net. Neben den übri­gen Ein­gän­gen ist ein bar­rie­re­frei­er Zugang an der Fleisch­stra­ße sowie im Innen­hof ein­ge­rich­tet. Die Öff­nungs­zei­ten sind von Mon­tag bis Don­ners­tag von 8 bis 18 Uhr, am Frei­tag von 8 bis 14 Uhr.

Mit­zu­brin­gen sind die Wahl­be­nach­rich­ti­gung und ein amt­li­ches Aus­weis­do­ku­ment. Auf der Rück­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gung befin­det sich ein Antrags­for­mu­lar, das aus­ge­füllt und unter­schrie­ben wer­den muss. Wer Brief­wahl­un­ter­la­gen für eine ande­re Per­son bean­tra­gen will, benö­tigt dazu eine Voll­macht. Hier fin­det sich auf der Rück­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gung eben­falls ein geeig­ne­ter Vor­druck. In der Wahl­amts­ge­schäfts­stel­le kann auch vor Ort gewählt wer­den, sodass der Post­weg entfällt.

Die Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen sind mit einem QR-Code ver­se­hen, der mit der Web­site für den Online-Antrag ver­linkt ist. So kön­nen Brief­wahl­un­ter­la­gen auch ganz bequem digi­tal vom Smart­phone aus bean­tragt wer­den. Auch ohne den QR-Code kann die­se Mög­lich­keit genutzt wer­den unter: https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​w​a​h​len. Dabei ist aller­dings zu beach­ten, dass der Antrag bis spä­te­stens 03. Juni 2024 gestellt sein muss, damit noch genü­gend Zeit ver­bleibt, die Unter­la­gen per Post zu erhal­ten und um den Ein­gang bei der Stadt Bam­berg bis spä­te­stens 09. Juni 2024 sicher­zu­stel­len. Das Wahl­amt weist aus­drück­lich dar­auf hin, dass eine tele­fo­ni­sche Bean­tra­gung von Wahl­schei­nen nicht mög­lich ist.