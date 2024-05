Mit dem 6‑Sterne Festi­val und dem Klang­the­ra­pie Festi­val pro­fi­tie­ren gleich zwei Festi­vals in der Regi­on vom neu­en Festi­val­för­der­fonds der Bun­des­re­gie­rung. Dies teilt die SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me mit. Deutsch­land­weit erhal­ten 141 Festi­vals eine För­de­rung. „Musik und Festi­vals sind ein

wich­ti­ger Bestand­teil unse­res kul­tu­rel­len Lebens, unse­rer Demo­kra­tie und unse­rer Viel­falt. Ich freue mich daher sehr, dass der Bund erst­ma­lig ein För­der­pro­gramm für popu­lä­re Musik auf die Bei­ne gestellt hat und auch wir in der Regi­on davon pro­fi­tie­ren“, so Anet­te Kramme.

Beim Festi­val­för­der­fonds han­delt es sich um die erste struk­tu­rel­le För­de­rung für Musik­fe­sti­vals auf Bun­des­ebe­ne, um die­se bei ihre kul­tur­po­li­tisch bedeut­sa­men Arbeit zu unter­stüt­zen, ihre künst­le­ri­sche Viel­falt zu erhal­ten und wei­ter­zu­ent­wickeln sowie wich­ti­ge sozio­kul­tu­rel­le Aspek­te zu fördern.

Für die Festi­valsai­son 2024 kön­nen Ver­an­stal­te­rin­nen und Ver­an­stal­ter jeweils bis zu 50.000 Euro erhal­ten. Ins­ge­samt ste­hen für das Pro­gramm ein­ma­lig 5 Mil­lio­nen Euro zur Verfügung.