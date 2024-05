Nach den bei­den Heim­spie­len gegen Göt­tin­gen und Bonn sind die Bam­berg Bas­kets am dritt­letz­ten Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga wie­der aus­wärts gefragt. Game­day Num­mer 32 führt das Team von Head Coach Arne Wolt­mann am Sams­tag nach Crails­heim, wo man in der Are­na Hohen­lo­he zu Gast bei den HAKRO Mer­lins sein wird.

Wäh­rend die Bam­ber­ger bei noch drei aus­ste­hen­den Par­tien zwei Sie­ge auf die Ham­burg Towers auf­ho­len müs­sen, um noch in die Play-Ins zu rut­schen, müss­ten die Zau­be­rer aus Crails­heim min­de­stens zwei Sie­ge auf die vor ihnen plat­zier­ten Hei­del­ber­ger auf­ho­len, um den Abstieg doch noch ver­mei­den zu können.

Tip-Off für die Bam­berg Bas­kets in Crails­heim ist am Sams­tag um 18:30 Uhr. Dyn wird auch die­ses Spiel wie­der live über­tra­gen. Kom­men­ta­tor ist wie zuletzt erneut Flo­ri­an von Stackelberg.

Head Coach Arne Woltmann: