Aus­bil­dun­gen mit Zukunft an den bfz Schu­len im sozi­al­päd­ago­gi­schen und pfle­ge­ri­schen Bereich

Im sozia­len Bereich arbei­ten ganz unter­schied­li­che Men­schen. Doch eines haben sie gemein­sam: Sie wol­len nicht nur einen Job, son­dern einen Beruf, der sie erfüllt. Die Aus­bil­dun­gen an den Fach­aka­de­mien, Fach- und Berufs­fach­schu­len der beruf­li­chen Fort­bil­dungs­zen­tren (bfz) gGmbH an den Stand­or­ten in Bam­berg und Forch­heim bie­ten sehr gute Per­spek­ti­ven in inter­es­san­ten und anspruchs­vol­len Beru­fen. Fach­kräf­te im päd­ago­gi­schen und pfle­ge­ri­schen Bereich sind gefragt und die Wei­ter­bil­dungs- und Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten sind sehr attraktiv.

Die Aus­bil­dun­gen sind eben­so viel­fäl­tig, wie die spä­te­ren Ein­satz­mög­lich­kei­ten in sozia­len Ein­rich­tun­gen. Je nach Beruf arbei­ten die Fach­kräf­te mit Men­schen unter­schied­li­chen Alters mit und ohne Behin­de­rung, die Unter­stüt­zung brau­chen. Durch pfle­ge­ri­sche, päd­ago­gi­sche und lebens­prak­ti­sche Hil­fe­stel­lun­gen hel­fen sie ihnen, ein mög­lichst selbst­be­stimm­tes, erfüll­tes Leben zu führen.

Nut­zen Sie jetzt noch Ihre Chan­ce und bewer­ben Sie sich für den Aus­bil­dungs­start im Sep­tem­ber 2024.

Infor­ma­tio­nen zu allen Aus­bil­dun­gen gibt es bei den regel­mä­ßi­gen Info­aben­den (näch­ster Info­abend in Bam­berg am 12. Juni) sowie im Inter­net unter www​.schu​len​.bfz​.de.

Selbst­ver­ständ­lich bera­ten wir Sie auch auf der Aus­bil­dungs­mes­se in Forch­heim persönlich.