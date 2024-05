Am Sams­tag, den 04. Mai 2024 ab ca. 20 Uhr bis Mitt­woch, den 15. Mai 2024 bis ca. 8 Uhr ist die Sper­rung der Anschluss­stel­le Hirschaid im Zuge der A73 in Fahrt­rich­tung Suhl erfor­der­lich. Die Anschluss­stel­le Hirschaid in Fahrt­rich­tung Nürn­berg ist von der Sper­rung nicht betroffen.

Bevor die Sper­rung der Anschluss­stel­le Hirschaid aktiv wird, wird die aktu­ell teil­ge­sperr­te Anschluss­stel­le But­ten­heim am 04. Mai 2024 ab ca. 18 Uhr wie­der geöff­net und unein­ge­schränkt nutz­bar sein.

Auto­bahn: A73

Bau­stel­le: Von Anschluss­stel­le Bam­berg-Süd Bis Anschluss­stel­le Forchheim-Nord

Zeit­raum: Vom: 04. Mai 2024 (ca. 20 Uhr) Bis: 15. Mai 2024 (ca. 8 Uhr)

Die Sper­rung ist not­wen­dig, um im Zuge der Sanie­rungs­ar­bei­ten an der A73 auf dem Strecken­ab­schnitt zwi­schen den Anschluss­stel­len Bam­berg-Süd und Forch­heim­Nord auch die Asphalt­schich­ten im direk­ten Umfeld der Ein- und Aus­fahrts­ram­pen der Anschluss­stel­le Hirschaid erneu­ern zu können.

Die Umlei­tung erfolgt über die Anschluss­stel­le But­ten­heim und Bedarfs­um­lei­tungs­strecken. Die Umlei­tungs­strecken wer­den ausgeschildert.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.