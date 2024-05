Am 1. Mai fin­det ein­mal wie­der die “Erlan­ger Räd­li” statt. Es heißt “Auf die Räder, fer­tig, los!” in Erlan­gen und Umge­bung. Sport­ver­ei­ne, Orga­ni­sa­tio­nen und Insti­tu­tio­nen hal­ten viel­sei­ti­ge Ange­bo­te für weit über 2.000 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bereit.

WIR PRO StUB wer­den als Sta­ti­on Num­mer 50 auf dem Exer­zier­platz ste­hen. Wir infor­mie­ren über die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn als wich­ti­gen Bau­stein für die Zukunft Erlan­gens. Unser Ziel: Ein “Ja” zum Bür­ger­ent­scheid am 9. Juni! Vie­le Erlan­ger Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen sind Mit­glied im Bünd­nis “WIR PRO StUB”. Das Bünd­nis lädt alle Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger ein, an dem Fahr­rad­fe­sti­val mit den Unter­stüt­zer­or­ga­ni­sa­tio­nen ins Gespräch über die StUB zu tre­ten. Wer sich unab­hän­gig über den aktu­el­len Pla­nungs­stand der Stadt-Umland-Bahn infor­mie­ren will, fin­det zudem den Zweck­ver­band mit einem Stand vertreten.

50 WIR PRO StUB Exer­zier­platz, Infopavillon

104 Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn Beşiktaş-Platz

Sie möch­ten sich auf die “Tour der 11 Freun­de der StUB” begeben?

Ger­ne hier vorbeischauen:

R9 ADFC Erlan­gen (Rat­haus­platz) 2 Bünd­nis 90/​Grüne Erlan­gen und denk­mal­grün e.V. Fried­rich-List-Str. 10 7 Son­nen­en­er­gie Erlan­gen e. V. Schul­hof des ASGs 48 Bund Natur­schutz Erlan­gen, Arbeits­grup­pe Neue Ener­gie Exer­zier­platz, Infopavillion 49 Lan­des­bund für Vogel­schutz Exer­zier­platz, Infopavillon 60 Uni­kli­ni­kum Erlan­gen, Mikro­bio­lo­gi­sches Insti­tut Schlossplatz 64 HNO-Kli­nik am Uni­kli­ni­kum Erlan­gen Wald­str. 1 (Zugang über Raumerstr.) 77 Sek­ti­on Erlan­gen des DAV e.V. Hele­ne-Rich­ter-Str. 5 83 Car­sha­ring Erlan­gen e.V. Sophien­str. 10 84 Hotel Lui­se Sophien­str. 10 88 Sek­ti­on Erlan­gen des DAV e.V. Hart­mann­str. 116

“Wir freu­en uns auf alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich auf der Räd­li über die Stadt-Umland-Bahn und die ent­spre­chen­de Abstim­mung am 9. Juni infor­mie­ren wol­len und hof­fen auf gutes Wet­ter sowie ins­ge­samt eine schö­ne Ver­an­stal­tung für alle Betei­lig­ten.”, so Rai­ner Hart­mann, Spre­cher für das Bündnis.