Der Musik­ver­ein Wei­lers­bach lud erst­mals zum Tag der offe­nen Tür ins neue Ver­eins­heim ein. Ziel war es, alle Akti­vi­tä­ten und Berei­che des Ver­eins an einem Nach­mit­tag vor­zu­stel­len. Der Zuspruch und das Inter­es­se an der Ver­eins­ar­beit war enorm. Neben einem Instru­men­ten­ka­rus­sell, bei dem alle Instru­men­te aus­gie­big aus­pro­biert wer­den konn­ten, gab es für die „Klein­sten“ die Mög­lich­keit an Schnup­per­stun­den bei den Musik­zwer­gen teil­zu­neh­men. Das Jugend­or­che­ster, die bei­den Blä­ser­klas­sen und die Flö­ten­ban­de sorg­ten für das musi­ka­li­sche Rahmenprogramm.

Ein schlüs­si­ges und Durch­dach­tes Aus­bil­dungs­an­ge­bot für jedes Alter soll für den Musik­ver­ein eine Garan­tie für eine siche­re Zukunft sein. Ob Klein­kind, Jugend­li­cher oder Erwach­se­ner – beim Musik­ver­ein in Wei­lers­bach ist jeder gut auf­ge­ho­ben und fin­det genau das pas­sen­de Ange­bot. Über die Hom­pa­ge www​.wei​lers​ba​cher​-musi​kan​ten​.de kann sich jeder noch wei­ter Infor­mie­ren und direkt Kon­takt mit dem Ver­ein auf­neh­men. Alle neu­en Kur­se und Ange­bo­te ste­hen bereits auf der Home­page beschrieben.