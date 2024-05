Spen­den­samm­lung der Stu­dio­büh­ne Bay­reuth für die LKG Stadt­mis­si­on Bay­reuth und das Wohn­pro­jekt Second Stage/​Frauenhaus Bay­reuth des Cari­tas­ver­ban­des Bay­reuth e.V.

Woh­nen müs­sen wir alle. Egal wie und wo. Im Wohn­block. Im Eigen­heim. Auf der Stra­ße. Woh­nen heißt leben und sich ver­wirk­li­chen – oder auch, sich mit den Gege­ben­hei­ten zu arran­gie­ren. Zum aktu­el­len Stück „Der Haken“ in der Stu­dio­büh­ne Bay­reuth wur­den zwei Foto­aus­stel­lun­gen gezeigt, die sich aus zwei­er­lei Per­spek­ti­ven mit dem The­ma Woh­nen beschäf­ti­gen. Im März fand bei der öffent­li­chen Pro­be zum Thea­ter­stück ein aus­führ­li­cher Gesprächs­abend zum Wohn­raum statt in Koope­ra­ti­on mit dem Evan­ge­li­schen Bildungswerk.

Wäh­rend der Aus­stel­lung und der Pro­duk­ti­on DER HAKEN wur­den Spen­den gesam­melt. Zudem wur­de in der ver­gan­ge­nen Spiel­zeit bei ins­ge­samt drei sze­ni­schen Lesun­gen der Ein­tritt gespen­det. Die Lesun­gen waren der Brief­wech­sel von Inge­borg Bach­mann und Paul Celan, sowie die Erich Käst­ner Lesung Chau­velin oder Lang lebe der König! Rund 25 Spie­le­rin­nen und Spie­ler der Stu­dio­büh­ne waren ehren­amt­lich an der Auf­füh­rung „Der Haken“ und an den Lesun­gen beteiligt.

Ins­ge­samt betrug die Spen­den­sum­me 1850 Euro, die je zur Hälf­te den bei­den sozia­len Pro­jek­ten am 30. April 2024 über­reicht wurde.