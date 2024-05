Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Über 100,- Euro Bar­geld wur­de in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch aus einem Pkw ent­wen­det. Ein Unbe­kann­ter öff­ne­te das in der Neu­erbstra­ße gepark­te Fahr­zeug und durch­wühl­te es nach Brauch­ba­rem. Der Geschä­dig­te gibt an, dass ledig­lich Bar­geld ent­wen­det wurde.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Ein­fah­ren in ein Grund­stück über­sah am Mitt­woch­nach­mit­tag eine Auto­fah­re­rin einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw. Beim Zusam­men­stoß, der Unfall pas­sier­te in der Zoll­ner­stra­ße, ent­stand Scha­den von ins­ge­samt 4500,- Euro. Ein Unfall­be­tei­lig­ter muß­te mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Einen wei­te­ren Unfall muß­te die Poli­zei in der Kem­mer­stra­ße auf­neh­men. Hier hat­te ein Auto­fah­rer einen von der Sei­te kom­men­den Rad­fah­rer über­se­hen, der dadurch zu Fall kam. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de zudem fest­ge­stellt, dass der Rad­fah­rer ange­trun­ken war, der Test ergab einen Wert von 1,5 Pro­mil­le. Beim Rad­fah­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, der Sach­scha­den wird mit ins­ge­samt 1800,- Euro ange­ge­ben. Der Rad­fah­rer erlitt durch den Unfall leich­te Verletzungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Am Mitt­woch­abend befuhr ein 46-Jäh­ri­ger mit sei­nem land­wirt­schaft­li­chen Gespann einen Feld­weg bei Mem­mels­dorf. Als er auf die Ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Dro­sen­dorf und Mer­ken­dorf ein­bie­gen woll­te, über­sah er einen 20-jäh­ri­gen Motor­rad­fah­rer. Die­ser kam trotz Brem­sung zum Fall und rutsch­te unter dem Heck des Anhän­gers hin­durch. Glück­li­cher­wei­se ver­letzt sich der jun­ge Mann nur leicht. Da der Trak­tor­fah­rer den Unfall nicht bemerk­te, setz­te die­ser sei­ne Fahrt fort, konn­te jedoch schnell bei Feld­ar­bei­ten fest­ge­stellt wer­den. Am Motor­rad ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 4.000,- Euro.

TEU­CHATZ. Zu einem Miss­ver­ständ­nis zwi­schen einem Pedelec-Fah­rer und einem Motor­rad­fah­rer kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag in Teu­chatz. Der 71-jäh­ri­ge Pedelec-Fah­rer woll­te nach links abbie­gen. Ein eben­falls 71-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer, wel­cher hin­ter­her­fuhr muss­te auf­grund des Abbie­ge­vor­gangs brem­sen und kam hier­bei zum Sturz. Er erlitt nur leich­te Ver­let­zun­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 2.000,- Euro.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land fiel am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Audi mit Nürn­ber­ger Zulas­sung auf. Bei einer Kon­trol­le des Fahr­zeugs und des Fah­rers konn­te Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab bei dem 30-jär­hi­gen Fah­rer einen Wert von 0,5 Pro­mil­le. Die­sen erwar­tet nun ein Buß­geld und ein Monat Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Bei Kon­trol­len Dro­gen­fahrt, Dro­gen­de­likt und Haft­be­fehl festgestellt

BAY­REUTH. Zwei unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de Fahr­zeug­füh­rer zogen uni­for­mier­te Strei­fen­be­am­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth in der Frei­nacht aus dem Ver­kehr. Eine Zivil­strei­fe stell­te zudem bei einer Kon­trol­le Cry­stal sicher und voll­zog einen offe­nen Haftbefehl.

Gegen 19.45 Uhr gerie­ten sowohl ein 36-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto als auch ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Bei­den wur­de der vor­he­ri­ge, mitt­ler­wei­le lega­le Kon­sum von Mari­hua­na zum Ver­häng­nis. Dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen und die Bestä­ti­gung durch den Betrof­fe­nen führ­ten zur Blut­ent­nah­me in einem Kran­ken­haus. Bei­de Män­ner muss­ten ihr Fahr­zeug ste­hen las­sen und erwar­ten jeweils ein Buß­geld­ver­fah­ren mit einem emp­find­li­chen Buß­geld, einem Fahr­ver­bot sowie einem Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Kurz vor 21.20 Uhr kon­trol­lier­ten Zivil­fahn­der einen 27-Jäh­ri­gen in der Innen­stadt. Neben einer gerin­gen Men­ge der gefähr­li­chen Dro­ge Cry­stal stell­ten die Beam­ten zudem einen offe­nen Voll­streckungs­haft­be­fehl fest. Eine Straf­an­zei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie die Ein­lie­fe­rung in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt waren für den Mann die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Motor­rad­fah­rer nach Unfall schwerstverletzt

GLAS­HÜT­TEN, LKR. BAY­REUTH. Schwer­ste Ver­let­zun­gen zog sich ein Motor­rad­fah­rer am gest­ri­gen Fei­er­tag auf der Strecke zwi­schen Glas­hüt­ten und Vols­bach zu. Zur Unter­stüt­zung der Unfall­auf­nah­me wur­de auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth ein Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le beordert.

Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 22-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer aus Nürn­berg die bekann­te und belieb­te Motor­rad­strecke von Glas­hüt­ten in Rich­tung Vols­bach. In der ersten Rechts­kur­ve am Glas­hüt­te­ner Berg ver­lor der jun­ge Mann die Kon­trol­le über sein Bike und geriet auf die Gegen­fahr­bahn. Dort kol­li­dier­te er mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Auto eines 64-jäh­ri­gen Man­nes aus dem Kulm­ba­cher Land­kreis und wur­de schwerst ver­letzt. Not­arzt und Ret­tungs­dienst ver­brach­ten den Motor­rad­fah­rer zur Erst­ver­sor­gung ins Kli­ni­kum Bayreuth.

Auf­grund der Schwe­re der Ver­let­zung und weil Lebens­ge­fahr bestand, ver­stän­dig­ten die auf­neh­men­den Poli­zei­be­am­ten der PI Bay­reuth-Land die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth. Zur Unter­stüt­zung der Unfall­auf­nah­me und Rekon­struk­ti­on des Unfall­her­gangs kam ein Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le. Die unfall­be­tei­lig­ten Fahr­zeu­ge stell­ten die Beam­ten auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft sicher.

Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me war die Staats­stra­ße für meh­re­re Stun­den gesperrt. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von mehr als 15.000,– EUR. Die Insas­sen des ent­ge­gen­kom­men­den Pkw ver­letz­ten sich nicht, stan­den aber sicht­lich unter Schock.

Erneut E‑Bike entwendet

WAR­MEN­STEIN­ACH, LKR. BAY­REUTH. Erneut hat­ten es Ein­bre­cher auf E‑Bikes abge­se­hen. Zudem ent­wen­de­ten die­se meh­re­re hoch­wer­ti­ge Werk­zeu­ge aus einem Gartenhaus.

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch bra­chen bis­lang Unbe­kann­te ein Gar­ten­haus im Gold­kro­na­cher Weg in War­men­stein­ach auf. Aus dem Gar­ten­haus ent­wen­de­ten sie zwei E‑Bikes der Mar­ke Cube. Zudem nah­men die Lang­fin­ger zwei Stihl Motor­sä­gen, eine Met­abo – Kapp- und Geh­rungs­sä­ge sowie eine Tisch­kreis­sä­ge von Bosch mit. Ins­ge­samt wird von einer Scha­dens­hö­he von knapp 9000,– EUR aus­ge­gan­gen. Die Poli­zei geht auch hier davon aus, dass die unbe­kann­ten Ein­bre­cher erneut mit einem Trans­port­fahr­zeug vor Ort gewe­sen sein müs­sen und bit­ten des­halb um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wer kann Hin­wei­se auf die mög­li­chen Täter geben?

Wer hat, ins­be­son­de­re in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch, oder ggf. die Tage zuvor, im Bereich des Gold­kro­na­cher Weg in War­men­stein­ach eine ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung gemacht?

Wer kann sonst Hin­wei­se auf ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge geben, die im Zusam­men­hang mit den Ein­brü­chen ste­hen könnten?

Die PI Bay­reuth-Land bit­tet in die­sem Zusam­men­hang auch um zukünf­ti­ge Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hier Fahr­zeu­ge wahr­nimmt, die sich ver­däch­tig in Wohn­ge­bie­ten auf­hal­ten, möge dies bit­te der Poli­zei mel­den. Zudem wäre hilf­reich, wenn hier bereits Erkennt­nis­se zu genau­em Typ, Far­be oder gar Kenn­zei­chen der Fahr­zeu­ge über­mit­telt wer­den können.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 entgegen.

Autos zer­kratzt und mut­wil­lig beschä­digt. Poli­zei sucht Zeugen

BIND­LACH – WEI­DEN­BERG, LKR. BAY­REUTH. Zwei Autos beschä­dig­ten bis­lang Unbe­kann­te inner­halb der letz­ten Woche. Es ent­stan­den Schä­den von 1000,– und 2000,– EUR.

Am gest­ri­gen Mitt­woch kam ein 35-jäh­ri­ger Fah­rer eines Seat Cup­ra zur Poli­zei Bay­reuth-Land und zeig­te die Beschä­di­gung sei­nes Autos an. Dem­nach hat ein bis­lang unbe­kann­ter Täter am 27.04.24 in der Zeit von 08.45 Uhr bis 21.30 Uhr den in Bind­lach, An der Feu­er­wa­che, abge­stell­ten Pkw auf der hin­te­ren rech­ten Sei­te mut­wil­lig zer­kratzt. Die Scha­dens­hö­he wird auf ca. 1000,– EUR geschätzt.

In der Zeit vom 25.04.24 bis 29.04.24 beschä­dig­ten Unbe­kann­ten den 3er BMW einer 26-jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Bay­reuth. Das Fahr­zeug stand in die­sem Zeit­raum in der Wei­den­ber­ger Kan­tors­gas­se. An dem Fahr­zeug zer­kratz­te der Van­da­le die Motor­hau­be, die Wund­schutz­schei­be, das Dach sowie das Heck des Autos. Die Scha­dens­hö­he beträgt min­de­stens 2000,– EUR.

Hin­wei­se nimmt in die­sen Fäl­len die Poli­zei Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl an einem Pkw

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­mit­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mit­ge­teilt, dass an einem Pkw ein Kenn­zei­chen ent­wen­det wur­de. Das Ehe­paar park­te ihren Dodge Ram über Nacht in der Wies­ent­stra­ße. Als sie am Mor­gen zu ihrem Fahr­zeug kamen, stell­ten sie fest, dass das vor­de­re Kenn­zei­chen ent­wen­det wur­de. Da es sich bis­lang um einen unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hin­wei­se für die Tat­zeit von Diens­tag, 21.00 Uhr bis Mitt­woch­mor­gen 09.00 Uhr unter Tel.: 09194 / 7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Lan­gen­sen­del­bach. Wäh­rend zwei Fahr­rad­fah­re­rin­nen, die hin­ter­ein­an­der fuh­ren, am Mitt­woch um 14:25 Uhr an der Ein­mün­dung Honings­er Stra­ße Ecke Haupt­stra­ße anhal­ten muss­ten, ver­hak­ten sich ihre Fahr­rad­len­ker inein­an­der, so dass eine von ihnen stürz­te und sich einen Bruch des rech­ten Unter­ar­mes zuzog.

Eggols­heim. Auf der Kreis­stra­ße öst­lich von Dro­sen­dorf a. Egger­bach Rich­tung Flug­platz rutsch­te am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 20-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer im dor­ti­gen Kur­ven­be­reich auf einer Ölspur weg und ver­letz­te sich dadurch schwer. Der Ret­tungs­dienst brach­te ihn ins Kran­ken­haus. An sei­ner Hon­da ent­stand ca. 3000.- Euro Sach­scha­den. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher der Ölspur nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Hal­lern­dorf. Mit 2,26 Pro­mil­le war ein Rad­fah­rer am Mitt­woch um 19:00 Uhr auf dem Rad­weg der Kreis­stra­ße von Stie­bar­lim­bach nach Wil­lers­dorf unter­wegs, als er plötz­lich allein betei­ligt nach rechts von der Fahr­bahn abkam und in den dor­ti­gen Stra­ßen­gra­ben stürz­te. Er zog sich hier­bei leich­te Kopf- und Gesichts­ver­let­zun­gen zu. Durch den hin­zu­ge­zo­ge­nen Ret­tungs­dienst und Not­arzt wur­de er vor Ort medi­zi­nisch ver­sorgt und zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus ver­bracht. An sei­nem Pedelec ent­stand kein Scha­den. Auf Grund sei­ner erheb­li­chen Alko­ho­li­sie­rung wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und er erhält eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Hal­lern­dorf. Um 19:30 Uhr stürz­te in der Forch­hei­mer Stra­ße ein wei­te­rer Fahr­rad­fah­rer allein­be­tei­ligt auf die Stra­ße und zog sich eben­falls Ver­let­zun­gen im Kopf- und Gesichts­be­reich zu. Sach­scha­den ent­stand kei­ner. Auch er muss­te vom Not­arzt und Ret­tungs­dienst medi­zi­nisch ver­sorgt und ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Er ver­wei­ger­te zwar einen Alko­test, aber auf Grund sei­ner ver­wa­sche­nen Aus­spra­che und sei­nes star­ken Alko­hol­ge­ruchs wur­de bei ihm trotz­dem eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und er erhält eben­so eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit von Diens­tag auf Mitt­woch beschä­dig­te jemand die Glas­fül­lung von der Haus­ein­gangs­tür des Geschäfts­an­we­sens Bay­reu­ther Stra­ße 6. Der Scha­den durch den gro­ßen Sprung in der Schei­be wird mit ca. 200.- Euro bezif­fert. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Krat­zer an der Bei­fah­rer­sei­te hat der Hal­ter eines schwar­zen Pkw VW Arte­on zu bekla­gen. Sein Auto parkt vor­wie­gend in Ker­s­bach im Gin­ster­weg. Der Scha­den dürf­te in der Zeit von Diens­tag auf Mitt­woch ent­stan­den sein. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Eggols­heim. Ein 62-jäh­ri­ger Mann fuhr am Mitt­woch um 19:15 Uhr die Bam­mers­dor­fer Stra­ße berg­ab und streif­te hier­bei mit sei­nem Len­ker die auf am Rad­weg befind­li­che Lam­pe, wes­halb er stürz­te. Als Ursa­che für sei­nen Fahr­feh­ler dürf­te sei­ne deut­li­che Alko­ho­li­sie­rung von 1,82 Pro­mil­le in Fra­ge kom­men, wes­halb bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Er blieb zwar augen­schein­lich unver­letzt, wur­de aber trotz­dem vom Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus gebracht. Eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ist die Folge.

Forch­heim. In der Jean-Paul-Stra­ße kam es am Mitt­woch um 19:25 Uhr unter einer Grup­pe von vier Män­nern und drei Frau­en im Alter von 13 – 55 Jah­ren zum hef­ti­gen Streit. Sie schlu­gen sich hier­bei mit den Fäu­sten, belei­dig­ten und bedroh­ten sich. Nur durch den Ein­satz von meh­re­ren Strei­fen und eines Dienst­hun­de­füh­rers konn­te die Situa­ti­on beru­higt und unter Kon­trol­le gebracht wer­den, wobei die ein­schrei­ten­den Poli­zei­be­am­ten eben­falls mit Tät­lich­kei­ten bedroht wur­den. Glück­li­cher Wei­se tru­gen die Betei­lig­ten nur leich­te­re Ver­let­zun­gen wie Schürf­wun­den an Kopf und Fuß davon. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de bei drei Tätern eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und durch­ge­führt. Des Wei­te­ren muss­ten zwei Män­ner, die dau­er­haft aggres­siv waren und sich nicht beru­hi­gen lie­ßen, im Gewahr­sam der Poli­zei ver­blei­ben und die Nacht in der Zel­le ver­brin­gen. Straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen, unter ande­ren wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung, wur­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Beim Abbie­gen krach­te es

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend kam es an der Ein­mün­dung Bam­ber­ger Stra­ße / Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 15.000 Euro Sach­scha­den und einer leicht­ver­letz­ten 27-Jäh­ri­gen. Die­se befuhr mit ihrem Audi die Bam­ber­ger Stra­ße stadt­ein­wärts, als ein 30-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer aus der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße nach links ein­bog. Hier­bei prall­te er in die rech­te Fahr­zeug­sei­te des vor­fahrt­be­rech­tig­ten Audi. Die 27-Jäh­ri­ge begab sich eigen­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. Ihr Audi war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.

Geld­beu­tel gestohlen

LICH­TEN­FELS. Einen kur­zen Zeit­raum von etwa 5 Minu­ten nutz­te am Mitt­woch, gegen 17.15 Uhr, ein Dieb und ent­wen­de­te den Geld­beu­tel samt Bar­geld und per­sön­li­chen Papie­ren einer 32-Jäh­ri­gen aus deren Hand­ta­sche. Die Tasche stand zu die­ser Zeit neben dem Pkw der 32-Jäh­ri­gen in der Hof­ein­fahrt ihres Wohn­an­we­sens in der Sach­sen­stra­ße. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ohne Schein, aber mit Dro­gen gefahren

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mitt­woch­abend einen 41-jäh­ri­gen Jagu­ar-Fah­rer an. Hier­bei bemerk­ten sie dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten, die sich mit einem posi­ti­ven Dro­gen­schnell­test auch bestä­tig­ten. Wei­ter­hin konn­te der Fah­rer kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung konn­ten noch ein ver­bo­te­ner Tele­skop­schlag­stock sowie eine gerin­ge Men­ge Cry­stal auf­ge­fun­den wer­den. Der 41-Jäh­ri­ge erhält u.a. Anzei­gen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, einem Ver­ge­hen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie dem Waffengesetz.

Zuviel getrun­ken

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on in der Bam­ber­ger Stra­ße eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Hier­bei fiel ihnen ein 42-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer mit leich­tem Alko­hol­ge­ruch auf. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te ein Ergeb­nis von 0,6 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt wur­de. Er erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz, hier der 0,5‑Promille-Grenze.

Unter Dro­gen­ein­wir­kung mit dem E‑Scooter gefahren

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­mit­tag hiel­ten Beam­te der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in der Anger­stra­ße einen 15-Jäh­ri­gen mit sei­nem E‑Scooter an. Hier­bei bemerk­ten die Poli­zi­sten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, wes­halb eine Blut­ent­nah­me bei dem Jugend­li­chen durch­ge­führt wur­de. Im Anschluss an die poli­zei­li­chen Maß­nah­men wur­de der jun­ge Mann an sei­ne Eltern über­ge­ben. Er erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung, in die­sem Fall Fah­ren unter Drogeneinwirkung.