Die Resi­denz- und Schlös­ser-Tour­nee 2024: 3. bis 10. Mai in Bay­reuth, Ober­schleiß­heim, Oet­tin­gen und Neu­burg a.d. Donau

ACH­TUNG: Rinal­do Ales­sand­ri­ni diri­giert anstel­le von Ivan Repusic

Pas­send zu Anspruch und Auf­ga­be des Baye­ri­schen Rund­funks, in allen Regio­nen des Frei­staats prä­sent zu sein, star­tet das Münch­ner Rund­funk­or­che­ster am 3. Mai zu sei­ner drit­ten „Klas­sik in Bayern“-Tour – mit Wer­ken u. a. von Haydn, Hum­mel und Mozart im Gepäck und in Beglei­tung des Trom­pe­ters Mat­thi­as Höfs. Anstel­le des erkrank­ten Ivan Repu­sic wird Rinal­do Ales­sand­ri­ni am Pult ste­hen. In den pracht­voll aus­ge­stal­te­ten histo­ri­schen Spiel­stät­ten gehen Musik und Archi­tek­tur eine wir­kungs­vol­le Sym­bio­se ein. In Mün­chen ist das Pro­gramm leicht vari­iert in der Klas­sik-After­work-Rei­he „Mitt­wochs­kon­zer­te“ zu erleben.

Den Auf­takt der dies­jäh­ri­gen „Klas­sik in Bayern“-Tour bil­det das Eröff­nungs­kon­zert der Resi­denz­ta­ge Bay­reuth am 3. Mai im Mark­gräf­li­chen Opern­haus, gefolgt von Auf­füh­run­gen in Ober­schleiß­heim (4. Mai), Oet­tin­gen (7. Mai) und Neu­burg an der Donau (10. Mai). Solist ist der Trom­pe­ter Mat­thi­as Höfs, der dem Münch­ner Rund­funk­or­che­ster in der kom­men­den Spiel­zeit als Artist in Resi­dence ver­bun­den sein wird. Aus­ge­bil­det an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Ham­burg und der Kara­jan-Aka­de­mie der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, gilt Höfs als lei­den­schaft­li­cher Bot­schaf­ter sei­nes Instru­ments. 16 Jah­re war er Solo­trom­pe­ter des Phil­har­mo­ni­schen Staats­or­che­sters Ham­burg, bevor er in der Han­se­stadt als Pro­fes­sor an die Stät­te sei­nes Stu­di­ums zurück­kehr­te. Auf der Resi­denz- und Schlös­ser­tour­nee prä­sen­tiert er sich mit Johann Nepo­muk Hum­mels Trom­pe­ten­kon­zert sowie in der „Post­horn-Sere­na­de“ von Wolf­gang Ama­dé Mozart, für die er ein spe­zi­el­les, genau pas­sen­des Instru­ment ankündigt.

Wäh­rend Johann Nepo­muk Hum­mel sein Trom­pe­ten­kon­zert 1803 für die Klap­pen­trom­pe­te schrieb, um die Vor­zü­ge die­ses neu­en Tech­nik­wun­der­werks in Sze­ne zu set­zen (die aber bald von der bis heu­te gän­gi­gen Ver­si­on mit Ven­ti­len vom Markt ver­drängt wur­de), rück­te Wolf­gang Ama­dé Mozart in sei­ner 1779 ent­stan­de­nen Sere­na­de das Post­horn mit einem Solo ins Ram­pen­licht. Die folg­lich soge­nann­te Post­horn-Sere­na­de war den Stu­den­ten der Salz­bur­ger Uni­ver­si­tät gewid­met, um ihren Stu­di­en­ab­schluss zu fei­ern, bevor es für alle per Post­kut­sche in ihre jewei­li­ge Hei­mat zurück­ging. So ist das Post­horn bei Mozart ein klin­gen­des Sym­bol für Abschied, Auf­bruch und Neubeginn.

Eröff­net wer­den die Kon­zer­te mit der Ouver­tü­re zu Johann Adolph Has­ses Oper „Ezio“, die 1748 zur Hoch­zeit der Toch­ter von Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne im Mark­gräf­li­chen Opern­haus in Bay­reuth erklang. Auch Joseph Haydns Sym­pho­nie Nr. 8 mit dem Bei­na­men „Le soir“ (Der Abend) ent­stand in höfi­schem Kon­text, näm­lich zu Beginn der fast 30 Jah­re wäh­ren­den Dienst­zeit des Kom­po­ni­sten am Für­sten­hof Esterházy.

In leicht abge­wan­del­ter Fas­sung ist das Tour­nee­pro­gramm unter dem Titel „Klas­sik in Bay­ern: Musik am Hofe“ am Mitt­woch, 8. Mai, um 19.30 Uhr auch im Münch­ner Prinz­re­gen­ten­thea­ter in der Rei­he „Mitt­wochs­kon­zer­te“ zu erle­ben, mode­riert von Johan­nes Silberschneider.

Krank­heits­be­dingt muss­te Chef­di­ri­gent Ivan Repu­sic die „Klas­sik in Bayern“-Tour lei­der absa­gen. Dan­kens­wer­ter­wei­se hat sich Rinal­do Ales­sand­ri­ni kurz­fri­stig bereit erklärt, die Kon­zer­te zu diri­gie­ren und das Pro­gramm unver­än­dert zu über­neh­men. Der ita­lie­ni­sche Cem­ba­list, Orga­nist und Diri­gent mit Schwer­punkt histo­ri­sche Auf­füh­rungs­pra­xis war bereits zwei­mal beim Münch­ner Rund­funk­or­che­ster: beim 4. Mitt­wochs­kon­zert 2016/2017 (MUSIK FÜR EINE KAI­SERN – Maria The­re­sia zum 300. Geburts­tag) und beim 3. Sonn­tags­kon­zert 2018/2019 (W. A. Mozarts ZAIDE).

Die Kon­zert-Orte und ‑Ter­mi­ne im Überblick

Frei­tag, 3. Mai, 19.30 Uhr – Bay­reuth, Mark­gräf­li­ches Opernhaus

Sams­tag, 4. Mai, 19.30 Uhr – Ober­schleiß­heim, Neu­es Schloss Schleißheim

Diens­tag, 7. Mai, 19.00 Uhr – Oet­tin­gen, Fest­saal im Resi­denz­schloss (im Rah­men der Oet­tin­ger Residenzkonzerte)

Mitt­woch, 8. Mai, 19.30 Uhr – Mün­chen, Prinzregententheater

Frei­tag, 10. Mai, 19.30 Uhr – Neu­burg an der Donau, Stadttheater

Pro­gramm

Johann Adolph Has­se – Ezio: Sinfonia

Joseph Haydn – Sin­fo­nie G‑Dur, Hob I:8 („Le soir“) (nicht in München)

Johann Nepo­muk Hum­mel – Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster E‑Dur

Wolf­gang A. Mozart – Sere­na­de für Orche­ster No. 9 in D‑Dur KV 320 („Post­horn-Sere­na­de“)

Mit­wir­ken­de

Mat­thi­as Höfs, Trompete

Münch­ner Rundfunkorchester

Lei­tung: Rinal­do Alessandrini

Kar­ten

Mün­chen: 19,- bis 52,- Euro

Bayreuth/​Neuburg an der Donau: 34,- / 31,- / 28,- / 20,- Euro

Ober­schleiß­heim: 34,- / 28,- Euro

U30-Ticket für jun­ges Publi­kum 10,- Euro

erhält­lich über BRticket, Tel. 0800/59 00 594, shop​.br​-ticket​.de sowie über Mün­chen Ticket (muen​chen​ticket​.de oder Tel. 089/54 81 81 81)

Oet­tin­gen: Euro 34,- / 28,- (erm. 22,-) über Tou­rist-Infor­ma­ti­on Oet­tin­gen, Tel. 09082/7 09 52 oder oet​tin​ger​-resi​denz​kon​zer​te​.de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter klas​sik​-in​-bay​ern​.de und rund​funk​or​che​ster​.de