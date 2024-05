End­lich Früh­ling, die Son­ne lockt die Mas­sen in Scha­ren ins Freie. Zeit also für die Mal­te­ser in Bam­berg, auch mit ihrer belieb­ten Aus­flugs-Rik­scha durch­zu­star­ten. Ab sofort haben vor allem älte­re und in ihrer Mobi­li­tät ein­ge­schränk­te Men­schen wie­der die Mög­lich­keit, den Fahrt­wind zu spü­ren, wenn sie unter den Bäu­men im Hain, der Erba-Insel oder im Haupts­moor­wald im Dop­pel­sit­zer ent­lang­fah­ren. Auch eine Tour zum Kaf­fee trin­ken oder Eis essen gehört zu den Favoriten.

„Unser kosten­lo­ses Ange­bot rich­tet sich in erster Linie an Fahr­gä­ste, die selbst nicht mehr in die Peda­le tre­ten kön­nen und im Stadt­ge­biet Bam­berg woh­nen oder selb­stän­dig zu einem ver­ein­bar­ten Treff­punkt kom­men kön­nen“, erklärt Ernst Weber vom ehren­amt­li­chen Rik­scha-Lei­tungs­team. Ein paar Vor­aus­set­zun­gen soll­ten die Kun­din­nen und Kun­den mit­brin­gen: „Zum Bei­spiel aus eige­ner Kraft in unse­re bar­rie­re­ar­me Rik­scha ein­stei­gen und die Dau­er der Fahrt im Sit­zen aus­hal­ten zu kön­nen“, so Weber wei­ter. Weil die Mal­te­ser Rik­scha Platz für zwei Per­so­nen hat, kön­nen Fahr­gä­ste, die die­se Vor­aus­set­zun­gen nicht erfül­len, eine ver­trau­te Begleit­per­son mit­brin­gen. Eine Not­wen­dig­keit zur Beglei­tung besteht auch, wenn eine Demenz oder eine psy­chi­sche Erkran­kung vorliegen.

„Auch Senio­ren­krei­se kön­nen uns zu ihren Tref­fen ein­la­den, um ihren Gästen das Ange­bot vor­zu­stel­len, damit wir noch mehr Senio­rin­nen und Senio­ren in Bam­berg errei­chen“, ergänzt Webers Lei­tungs­kol­le­ge Hart­mut Herbst. Ach­tung: Wegen der Stei­gung oder der Stra­ßen­ver­hält­nis­se sind aus Sicher­heits­grün­den man­che Strecken wie etwa im Berg­ge­biet oder am Michels­berg für die Rik­scha nicht zugänglich!

„Die Rik­scha ist eine wun­der­ba­re Sache. Die Fahr­gä­ste sind begei­stert und auch die Men­schen, denen wir bei den Aus­fahr­ten begeg­nen, haben ein Lächeln im Gesicht“, ist immer wie­der zu hören, wenn die ehren­amt­li­chen Fah­re­rin­nen und Fah­ren von ihren Tou­ren zurück­kom­men. Für das Team die beste Moti­va­ti­on, auch in die­sem Jahr wie­der mit gro­ßem Élan durch­zu­star­ten. Ernst Weber: „Sei­en Sie unser Gast und las­sen Sie uns schö­ne Momen­te zusam­men erleben“

Die Fahr­ten wer­den von geschul­ten Ehren­amt­li­chen über­nom­men und kön­nen beim Lei­tungs­team unter die­sen Tele­fon­num­mern gebucht wer­den: 0951/91780383 oder 0151–50510684. Auch eine Anfra­ge per Mail an rikscha.​bamberg@​malteser.​org ist möglich.