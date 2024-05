Allen Besu­chern des Ste­gau­ra­cher Umwelt­ta­ges am Sonn­tag, 28.04.2024, ist auf dem Schul­berg eini­ges gebo­ten wor­den – selbst das Wet­ter hat mit Son­nen­schein zum Gelin­gen des viel­fäl­ti­gen Pro­gramms bei­getra­gen, das u.a. eine Aus­stel­lung, einen Räder­ba­sar, Vor­trä­ge und Füh­run­gen beinhaltete.

Der gro­ße Tenor der Ver­an­stal­tung war: „Was kann ich für die Umwelt tun?“ Lösungs­an­sät­ze boten z.B. über 20 Aus­stel­ler. Ver­tre­ten waren u.a. ört­li­che Hand­wer­ker und Händ­ler, der Lan­des­pfle­ge­ver­band, die Grund- und Mit­tel­schu­le Alten­burg­blick, der Lan­des­bund für Vogel­schutz, das Forst­amt, der Agen­da Arbeits­kreis und natür­lich die Gemein­de Ste­gau­rach selbst. An einem Stand, aber auch im the­ma­tisch ange­pass­ten Got­tes­dienst im Schul­hof, mach­te die Gemein­de und hier spe­zi­ell Bio­di­ver­si­täts­ma­na­ge­rin und Haupt­or­ga­ni­sa­to­rin Mari­on Mül­ler auf initi­ier­te und für die Zukunft geplan­te Pro­jek­te aufmerksam.

Streu­obst­pa­ten­schaft und Zukunftswerkstatt

Mel­den kön­nen sich etwa Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die eine Streu­obst­pa­ten­schaft in Müh­len­dorf oder Kreuz­schuh über­neh­men wol­len. Geför­dert wird auch die­ses Jahr wie­der die Pflan­zung von Bäu­men im hei­mi­schen Gar­ten. Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Bernd Fricke als pas­sio­nier­ter Fahr­rad­fah­rer rief außer­dem zur Teil­nah­me am dies­jäh­ri­gen Stadt­ra­deln von 10. bis 30. Juni auf, damit die Gemein­de erneut einen der vor­de­ren Plät­ze errei­chen kann. Für den Okto­ber lud er zur Zukunfts­werk­statt des Agen­da Arbeits­krei­ses ein und bereits am 23.05.2024 zum Demo­kra­tie­tag vor dem Böttinger´schen Land­haus. Denn: „Zur Demo­kra­tie gehört auch die Umwelt zu schüt­zen!“, so Fricke.

„Jeder kann etwas beitragen“

Als „Takt­ge­ber“ in Sachen Umwelt­schutz bezeich­ne­te bei der offi­zi­el­len Eröff­nung des Umwelt­ta­ges stell­ver­tre­ten­der Land­rat Johan­nes Macie­jon­c­zyk die Gemein­de Ste­gau­rach inner­halb des Land­krei­ses Bam­berg. Dar­an, dass Ste­gau­rach bereits vor über 20 Jah­ren einen Umwelt­tag gefei­ert hat, kön­ne man bestens sehen, wie sehr sich die Gemein­de hier ein­setzt: „Der Gemein­de-Cla­im „zen­tral, natur­nah, leben­dig“ kann heu­te nicht bes­ser erfüllt wer­den“, so Macie­jon­c­zyk. Erster Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner bekräf­tig­te vor den Besu­chern und Ehren­gä­sten, dass sich die Gemein­de Ste­gau­rach ger­ne Umwelt­ge­mein­de nennt, und bedank­te sich herz­lich bei allen Betei­lig­ten, Aus­stel­lern, Hel­fern und Besu­chern für die Unter­stüt­zung. Tho­mas Sil­ber­horn, MdB, brach­te den Anspruch der Gemein­de, die z.B. „kräf­tig Bäu­me pflanzt“, zurück auf die per­sön­li­che Ebe­ne: „Jeder kann zuhau­se etwas zum Umwelt­schutz beitragen!“

Füh­rung durch die Kläranlage

Inspi­ra­ti­on für den indi­vi­du­el­len Umwelt­schutz hol­ten sich die Besu­cher von 10.00 bis 16.00 Uhr ger­ne bei den vie­len Aus­stel­lern oder auf den Füh­run­gen etwa durch die Klär­an­la­ge, über den The­men­pfad der Arten­viel­falt oder über Trink­was­ser beim Was­ser­zweck­ver­band Aura­cher Grup­pe. In der Büche­rei gab es the­ma­ti­sche Lese­stun­den für Kin­der, einen Medi­en­floh­markt und ein Lese­ca­fé. Der Kin­der­gar­ten Don Bos­co hat­te einen Räder­ba­sar orga­ni­siert, der Eltern­bei­rat der Schu­le einen Floh­markt. Eini­ge Bür­ge­rin­nen und Bür­ger führ­ten ihre pri­va­ten E‑Fahrzeuge vor. Auf gro­ßen Zuspruch stieß die Pflan­zen­tausch­bör­se der Gar­ten­freun­de zum Start ins Pflanz­jahr 2024.

Moti­va­ti­on zum Bäu­me pflan­zen gab die Gemein­de Ste­gau­rach bei ihrem Gewinn­spiel an die Bür­ger­schaft wei­ter. Unter den 150 Teil­neh­mern zog eine klei­ne Glücks­fee die zehn Gewin­ner, die nun einen Obst­baum oder einen Bee­ren­strauch in ihrem Gar­ten pflan­zen dür­fen. Gewon­nen haben:

1. Rita Schrei­ber, Stegaurach

2. Fami­lie Gegg, Stegaurach

3. Chri­sti­ne Hil­ker, Bamberg

4. Sil­ke Bitt­ner, Stegaurach

5. Wal­ter Hader­lein, Bamberg

6. Tor­sten Wüste, Stegaurach

7. St. Barnik­el, Bamberg

8. Lisa Göl­ler, Stegaurach

9. Bar­ba­ra Weg­horn, Hirschaid

10. Chri­stoph Besig, Stegaurach

Herz­li­chen Glückwunsch!