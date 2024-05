Am Diens­tag, den 30. April, wer­den die Markthändler*innen des Wochen- und Gemü­se­mark­tes gemein­sam im Her­zen der Cobur­ger Innen­stadt stehen.

Grund für das Auf­ein­an­der­tref­fen ist der Fei­er­tag am 1. Mai. Der Wochen­markt steht von 8 bis 13 Uhr einen Tag frü­her auf dem Markt und rückt somit an die Sei­te des Gemü­se­markts am Diens­tag. Auf das viel­sei­ti­ge und regio­na­le Ange­bot der Cobur­ger Märk­te müs­sen die Marktbesucher*innen in der Wochen­mit­te also nicht verzichten.