Das The­ma brennt auf den Nägeln, ist hoch­ak­tu­ell, und bei man­chen dürf­te viel­leicht auch Angst mit im Spiel sein, wenn sie an mög­li­che Fol­gen den­ken. So ver­wun­dert es es nicht, dass zum ersten Unter­neh­mer­früh­stück der Mit­tel­stands­uni­on Erlan­gen-Höch­stadt in die­sem Jahr in der Acan­tus-Scheu­ne der Ansturm über­aus groß war.

Mit Pro­fes­sor Tho­mas R. Köh­ler konn­te MU-ERH Kreis­vor­sit­zen­der Peter Brehm einen Hoch­ka­rä­ter in Sachen Cyber-Sicher­heit und KI gewin­nen, der mit sei­ner locke­ren Art die fast 140 Mit­tel­ständ­ler in sei­nen Bann zog und danach kei­ne der vie­len Fra­gen unbe­ant­wor­tet ließ.

Als Köh­ler 2014 sein erstes Buch zum The­ma Cyber­si­cher­heit her­aus­gab, zeig­te nie­mand Inter­es­se, „es war der Flop des Jahr­hun­derts“, so der Refe­rent. Aber das soll­te sich schnell ändern, als die ersten Ein­schlä­ge bei den Unter­neh­men – egal gro­ße oder klei­ne – erfolg­ten. Löse­geld, um wie­der an die Daten zu kom­men, wur­de gezahlt – teil­wei­se in Mil­lio­nen­hö­he. Gan­ze Fir­men, wie z. B. Gar­min waren bis zu einer Woche lahm­ge­legt. In Finn­land nahm ein Mini­ster sogar sei­nen Hut, u. a., weil eine Fir­ma plei­te ging, und in Öster­reich war Salz­burg Milch („kri­ti­sche Infra­struk­tur“) betroffen.

Rand­som­wa­re, so Köh­ler, war die größ­te Cyber-Bedro­hung gewor­den. Und: „Die Cyber-Sicher­heit muss des­halb Chef­sa­che sein“, rief er den gespannt lau­schen­den Unter­neh­mern zu. Die­se soll­ten auch einen oder meh­re­re Fach­leu­te beschäf­ti­gen und nett zu ihm/​ihnen sein, denn es sei ein „mur­de­red Job“.

Auch auf die Zeit- und Kosten­ein­spa­rung durch die neu­en Tech­no­lo­gien (KI/AI, ChatGPT) – Chan­cen und Risi­ken – kam er zu spre­chen. Gera­de die klei­nen bis mitt­le­ren Unter­neh­men könn­ten damit Zeit und Kosten spa­ren und dem Arbeits-/Fach­kräf­te­man­gel ent­ge­gen­wir­ken. Köh­ler riet, „hier sel­ber rum­zu­pro­bie­ren“ und eine eige­ne KI mit Hil­fe von Open Source Tools („kosten nichts“) zu bau­en, denn für die ein­zel­nen Anbie­ter konn­te er sich nicht so recht begeistern.

Ver­si­che­rungs­kauf­frau Adel­heid Mar­schei­der und Johan­nes Stri­gl (Cogi­tan­da) klär­ten dann noch dar­über auf, wie man sich gegen Cyber­an­grif­fe ver­si­chern kann und was die Ver­si­che­rung zahlt. Abschlie­ßend gab es das obli­ga­to­ri­sche Geschenk, das ein begei­ster­ter Peter Brehm dem Refe­ren­ten überreichte.

Leo Hil­del