Von Mai bis August kön­nen Sie unter meh­re­ren Füh­run­gen in der Natur, sowie einer Ver­an­stal­tung ROMAN­TIK PUR am 21. Juni in der Wald­schen­ke am Klet­ter­gar­ten in Banz aus­wäh­len. Auf letz­te­re möch­ten wir ger­ne jetzt schon hin­wei­sen. In der Alten Dar­re gibt es wäh­rend die­ser Zeit drei Vor­trags-Ver­an­stal­tun­gen, sowie eine Aus­stel­lung zum Alt­stadt­fest (www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de).

Kar­ten im Vorverkauf :

- Kur & Tou­ris­mus Ser­vice der Stadt Bad Staf­fel­stein (Markt­platz) Tel. 09573/33120. E‑Mail: tourismus@​bad-​staffelstein.​de

– Mari­en­apo­the­ke, Bahn­hof­stra­ße 22, Bad Staf­fel­stein (Herr K‑H. Nusser) zu den Öff­nungs­zei­ten der Apo­the­ke. Tel. 09573/950101 Fax 950102

- über die KIS Home­page www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.info/​K​a​r​t​e​n​v​o​r​b​e​s​t​e​l​l​ung

Oder, soweit ver­füg­bar, an der Abendkasse.