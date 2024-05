Am Don­ners­tag, 9. Mai um 19.00 Uhr prä­sen­tiert die „Scho­la Gre­go­ria­na“ in der Schloss­kir­che medi­ta­ti­ve gre­go­ria­ni­sche Gesän­ge zu Chri­sti Him­mel­fahrt. Die jahr­hun­der­te­al­ten Gesän­ge wur­den von Bene­dik­ti­ner Mön­chen und ‑Mis­sio­na­ren wei­ter­ge­tra­gen und sind bis heu­te in der katho­li­schen Chri­sten­heit verbreitet.

Den mit­tel­al­ter­li­chen Cho­rä­len stellt der jun­ge Orga­nist Lars Amann aus Win­di­sche­schen­bach die ful­mi­nan­te vier­tei­li­ge Suite „L’A­s­cen­si­on – Him­mel­fahrt des Herrn“ von Oli­vi­er Mes­siaen gegen­über, ein Orgel­werk, das 1934 zunächst für Orche­ster kom­po­niert wurde.

Zu die­sem kon­trast­rei­chen Pro­gramm unter der Lei­tung von Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf ergeht herz­li­che Ein­la­dung. Der Ein­tritt ist frei.

Mut­ter­tags­kon­zert in der Schlosskirche

Kam­mer­mu­si­ka­li­sche Kost­bar­kei­ten für Vio­li­ne, Tra­vers­flö­te, Cel­lo und Cem­ba­lo erklin­gen im Mut­ter­tags­kon­zert am 12. Mai um 15.00 Uhr in der Schloss­kir­che. Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf und ein inter­na­tio­nal besetz­tes Ensem­ble erst­klas­si­ger jun­ger Musi­ker prä­sen­tie­ren Wer­ke von Frober­ger, Stra­del­la, Bach, Hän­del u.a.

Ein musi­ka­li­sches Geschenk, nicht nur für Müt­ter, zu dem der Ein­tritt frei ist.