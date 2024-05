BIND­LACH, LKR. BAY­REUTH. Zum wie­der­hol­ten Mal beschä­dig­ten Unbe­kann­te ein Wahl­pla­kat in der Bad Ber­necker Stra­ße in Bind­lach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hinweise.

Von Mon­tag­abend bis Diens­tag­mor­gen beschä­dig­ten Unbe­kann­te ein Groß­flä­chen­pla­kat der SPD zur Euro­pa­wahl. Die Täter bekleb­ten den Auf­stel­ler mit selbst­ge­fer­tig­ten Buch­sta­ben und ver­ur­sach­ten einen Scha­den von etwa 300 Euro. Bereits weni­ge Tage zuvor mach­te sich jemand in glei­cher Wei­se an dem Pla­kat am Stra­ßen­rand in der Bad Ber­necker Stra­ße zu schaffen.

Die Kri­po Bay­reuth ermit­telt wegen der Sach­be­schä­di­gung mit poli­ti­schem Hin­ter­grund und bit­tet um Hin­wei­se. Wenn Sie Beob­ach­tun­gen zu der Beschä­di­gung gemacht haben oder zur Auf­klä­rung der Tat bei­tra­gen kön­nen, mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060.