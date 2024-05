Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Aus einem Daim­ler Benz der in der Eck­ber­stra­ße in der Zeit vom 29.04.2024 / 18 Uhr bis 30.04.2024 8:30 Uhr geparkt abge­stellt war, wur­de Münz­geld ent­wen­det, obwohl der Hal­ter das Fahr­zeug ver­schlos­sen hat­te. Es wer­den Zeu­gen­hin­wei­se erbeten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Auf­grund meh­re­re Unfäl­le mit Fah­rer­flucht vom Diens­tag, 30.04.2024, ermit­telt die Poli­zei Bamberg-Stadt.

In der Zeit von 8 bis 12 Uhr wur­de die Aus­fahrts­schran­ke der Ver­kehrs­zu­las­sungs­stel­le in der Moos­stra­ße durch einen bis dato unbe­kann­ten Pkw ange­fah­ren, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 600 Euro entstand.

Rund 500 Euro Scha­den ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall in der Bren­ner­stra­ße 97 an einem gepark­ten Audi im Zeit­raum von 06:45 bis 18:05 Uhr. In die­sem Zeit­raum war der Pkw an der Unfallört­lich­keit abge­stellt. Es wur­de die rech­te Sei­te sowie der rech­te Spie­gel beschädigt.

Im Zeit­raum von 17:15 bis 18 Uhr wur­de ein Toyo­ta, der auf dem Park­platz der Nah­ver­sor­ger in der Würz­bur­ger Stra­ße geparkt war, ange­fah­ren. Der Scha­den am Fahr­zeug­heck links beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­zen­trums An der Brei­ten­au wur­de ein geparkt abge­stell­ter Renault Mega­ne abge­stellt. Den Tat­zeit­raum grenzt der Hal­ter zwi­schen 18:50 und 19:10 Uhr ein. Der Renault wur­de vor­ne links ange­fah­ren, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Glück gehabt hat­te ein 62jähriger Mann am Diens­tag­abend gegen 23 Uhr. Er war im Begriff in der Moos­stra­ße auf sein Radl zu stei­gen, als er von einer Poli­zei­strei­fe davon abge­hal­ten wur­de. Der Grund dafür war sei­ne erheb­li­che Alko­ho­li­sie­rung, die bereits durch Schwan­ken erkannt wer­den konn­te und sich dann anhand eines Alko­hol­wer­tes von rund 1,4 Pro­mil­le bestä­tig­te. Die mög­li­che Fahrt wur­de unter­sagt. Der Mann trat sei­nen Heim­weg zur Fuß an. Am Mitt­woch­mor­gen wur­de gegen 03.30 Uhr ein E‑S­coo­ter-Fah­rer am Mar­ga­re­ten­damm durch die Poli­zei kon­trol­liert. Der 24jährige Mann hat­te dabei eine Alko­ho­li­sie­rung von rund 1,1 Pro­mil­le, was eine Blut­ent­nah­me nach sich zog. Die Wei­ter­fahrt wur­de natür­lich unter­bun­den. Gegen den Mann wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Sach­be­schä­di­gungs­se­rie Wunderburg

BAM­BERG. Erneut wur­de in der Wun­der­burg ein Pkw durch das Durch­tren­nen von ABS-Kabeln beschä­digt. Der ange­gan­ge­ne Pkw stand im Tat­zeit­raum am 27.04.2024 von 00:30 bis 11 Uhr geparkt in der Hüt­ten­feld­stra­ße. Da sich die Serie im Bereich Wun­der­burg fort­setzt bit­tet die Poli­zei um Hin­wei­se der Anwoh­ner. Der oder die Täter müs­sen zur Tat­aus­füh­rung ent­we­der kurz­zei­tig unter die betref­fen­den Fahr­zeu­ge klet­tern oder in die vor­de­ren Rad­kä­sten hin­ein­grei­fen. Wei­ter wird anhand der Spu­ren­la­ge davon aus­ge­gan­gen, dass der oder die Täter eine Zan­ge oder Sche­re mit sich führt. Bis­her wur­den rund 20 Fäl­le bekannt, die sich alle­samt in der Wun­der­burg in fol­gen­den Stra­ßen ereig­net haben: Am Luit­pold­hain, Zweid­ler­weg, Adolf-Kol­ping-Stra­sse, Hirsch­bühl­stra­ße, Hed­wig­stra­ße, Erlich­stra­ße, Mag­da­le­nen­stra­ße, Max-Schä­fer-Stra­ße, Fried­rich-Ebert-Stra­ße, Adam-Ste­ger­wald-Stra­ße, Am Hoch­ge­richt, Hin­rich-Wichern-Stra­ße und Hüt­ten­feld­stra­ße. Anwoh­ner der Stra­ßen­zü­ge kön­nen ver­däch­ti­ge Per­so­nen und Vor­gän­ge der Poli­zei Bam­berg-Stadt melden.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STRUL­LEN­DORF. Ein 19-jäh­ri­ger und ein 20-jäh­ri­ger Her­an­wach­sen­der ver­such­ten am Diens­tag­mit­tag im Bereich der Ohm­stra­ße ein Fahr­rad zu ent­wen­den, indem sie die­ses aus einem unver­sperr­ten Schup­pen tru­gen und am Fahr­rad­zah­len­schloss her­um­ma­ni­pu­lier­ten. Sie konn­ten durch eine Strei­fe der PI Bam­berg-Land vor Ort fest­ge­nom­men werden.

Bei­de müs­sen sich nun wegen des ver­such­ten Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHEß­LITZ. Nach Mit­tei­lung über eine schwer ver­letz­te Per­son konn­te am frü­hen Mitt­woch­mor­gen ein 33-jäh­ri­ger Mann durch eine Strei­fe der PI Bam­berg-Land im Stadt­ge­biet Scheß­litz ange­trof­fen und dem ört­li­chen Kli­ni­kum zuge­führt wer­den. Auf­grund der durch­ge­führ­ten Ermitt­lun­gen besteht der Ver­dacht, dass der Mann mit sei­nem Pedelec auf dem Nach­hau­se­weg ver­un­fall­te und mit dem Kopf gegen eine Mau­er­ab­deckung aus Metall prall­te, was zu mas­si­ven Gesichts­ver­let­zun­gen führ­te. Einen Fahr­rad­helm trug er augen­schein­lich nicht. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,9 ‰, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Gegen den Mann wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

HALL­STADT. Auf der Kreu­zung der Staats­stra­ße in Rich­tung Bam­berg / Auto­bahn­ab­fahrt Hall­stadt der A70 ereig­ne­te sich am Diens­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 70-jäh­ri­ger Maz­da-Fah­rer, wel­cher von der A70 kam und nach links in Rich­tung Bam­berg abbie­gen woll­te nahm hier­bei einem 58-jäh­ri­gen Audi-Fah­rer die Vor­fahrt, der von Hall­stadt kom­mend eben­falls nach links auf die A70 abbie­gen woll­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 6.500 Euro. Die Fahr­zeug­füh­rer blie­ben glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Ein 61-jäh­ri­ger Mann fiel einer Strei­fe der PI Bam­berg-Land am Diens­tag­abend ins Auge, da er in sei­nem gepark­ten Pkw laut­stark Musik hör­te. Bei der dar­auf­fol­gen­den Kon­trol­le hielt der Mann noch ein alko­ho­li­sches Getränk in der Hand und gab an, spä­ter noch fah­ren zu wol­len. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,16 ‰. Der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­de dar­auf­hin zur Ver­hü­tung von Straf­ta­ten sichergestellt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall­zeu­gen gesucht

SCHEß­LITZ A70 Am Frei­tag­nach­mit­tag um 14.25 Uhr kam es auf der A 70 kurz vor der Bau­stel­le bei Scheß­litz zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein sil­ber­ner Mer­ce­des tou­chier­te beim Reiß­ver­schluss­ver­fah­ren mit sei­ner rech­ten Sei­te einen neben ihm fah­ren­den Sat­tel­zug und beschä­dig­te die­sen leicht. Der Mer­ce­des­fah­rer fuhr ohne sich um den Scha­den zu küm­mern wei­ter. Sein Fahr­zeug dürf­te an der rech­ten Sei­te, vor allem am Außen­spie­gel, beschä­digt sein. An der Sat­tel­zug­ma­schi­ne ent­stand ein Scha­den von ca. 500 Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich mit der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 in Ver­bin­dung zu setzen.

Aus der Kur­ve geflogen

FORCH­HEIM A73 Diens­tag­nacht woll­te ein Auto­fah­rer die A 73 an der Aus­fahrt Forch­heim-Nord ver­las­sen. Aller­dings schaff­te er die Rechts­kur­ve nicht und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Er über­fuhr einen Leit­pfo­sten und blieb im Grün­strei­fen ste­hen. Der vor Ort anwe­sen­de 28-jäh­ri­ge Hal­ter des Audi gab zunächst an, dass er das Auto gefah­ren sei. Nach­dem ein Alko­ma­ten­test bei ihm einen Wert von fast zwei Pro­mil­le ergab, bestritt er gefah­ren zu sein. Daher wur­de sein Pkw sicher­ge­stellt und es wer­den wei­te­re Ermitt­lun­gen getä­tigt um die Fahr­er­ei­gen­schaft fest­zu­stel­len. Ver­letzt wur­de der Mann nicht. Der Sach­scha­den wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Zeu­gen­auf­ruf nach Ver­kehrs­un­fall­flucht in Mistelgau

MISTEL­GAU. LKR. BAY­REUTH. Am Diens­tag­vor­mit­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen gepark­ten Pkw auf einem Park­platz in Mistel­gau. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, die Poli­zei Bay­reuth-Land bit­tet um Hinweise.

Zwi­schen 7 bis 13 Uhr beschä­dig­te der Ver­kehrs­teil­neh­mer den grau­en Ford am Park­platz vor einer Arzt­pra­xis in der Stra­ße Inne­re Hut. Dabei ent­stand an der Front­stoß­stan­ge ein Streif­scha­den von rund 1.000 Euro.

Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2230, mit der Poli­zei Bay­reuth-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Kol­li­si­on auf­grund tief­stehen­der Sonne

Grä­fen­berg. Ein 23-jäh­ri­ger VW-Fah­rer fährt von Sol­len­berg in Rich­tung Bun­des­stra­ße, um dort nach links in Rich­tung Grä­fen­berg abzu­bie­gen. Auf­grund der tief­stehen­den Son­ne über­sieht er beim Ein­fah­ren in den Ein­mün­dungs­be­reich den von links kom­men­den 63-jäh­ri­gen Fah­rer eines Seat. Es kommt zur Kol­li­si­on zwi­schen bei­den Fahr­zeu­gen. Der 63-jäh­ri­ge wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus ver­bracht. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Gesamt­scha­den ca. 6000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Der Hal­ter eines schwar­zen Pkw VW Tigu­an erstat­te­te Anzei­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht, weil jemand am Diens­tag zwi­schen 16:00 und 16:45 Uhr ent­we­der am Gar­ten­cen­ter am Bahn­hofs­platz in Forch­heim oder am Geträn­ke­markt in Ker­s­bach San­dacker sein Auto ange­fah­ren hat­te, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Den Blech­scha­den an sei­nem Heck bzw. Rad­ka­sten hin­ten links bezif­fer­ter er mit ca. 2500.- Euro. Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Samt Schloss ent­wen­de­te jemand einen in der Egloff­stein­stra­ße vor der Rit­ter-von-Trait­teur-Schu­le abge­stell­ten blau­en Tret­rol­ler, Mar­ke Petrol, im Wert von ca. 150.- Euro. Tat­zeit war zwi­schen letz­ten Frei­tag und Mon­tag. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rol­lers nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Vom Fahr­rad­ab­stell­platz an der Turn­hal­le vom Ehren­bürg­gym­na­si­um in der Ruhalm­stra­ße wur­de am Mitt­woch in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr ein blau­es Moun­tain­bike, Mar­ke: Bulls, Typ: Rap­tor Disc, Far­be: schwarz, blau, weiß, im Wert von ca. 250.- Euro ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Rades nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Am Frei­tag zwi­schen 14:45 und 15:15 Uhr ent­wen­de­te jemand ein im Durch­gang Haupt­stra­ße Rich­tung Wall­stra­ße abge­stell­tes schwarz­ro­tes Moun­tain­bike, Mar­ke: Con­way, Typ: MC427, im Wert von ca. 600.- Euro.

Am Diens­tag konn­te der Geschä­dig­te sein Fahr­rad abge­stellt in der Bam­ber­ger Stra­ße gegen­über der Gast­stät­te Funzl wie­der auf­fin­den, jedoch abge­sperrt mit einem ande­ren Schloss.

Ein Abgleich ergab, dass es sich tat­säch­lich um sein Fahr­rad han­delt, so dass die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten sein Fahr­rad mit­tels Bol­zen­schnei­der vom frem­den Schloss befrei­en und ihm wie­der aus­hän­di­gen konn­ten. Täter- bzw. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Bay­reu­ther Stra­ße erwisch­te am Diens­tag­abend ein Ehe­paar beim Dieb­stahl von Geträn­ken und Lebens­mit­teln im Wert von 79.- Euro. Eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl ist die Folge.

Forch­heim. Diens­tag­nacht wur­de zunächst der Dieb­stahl eines E‑Scooters bei der Poli­zei ange­zeigt. Da unmit­tel­bar zuvor bei der Kon­trol­le eines 14-jäh­ri­gen E‑S­coo­ter-Fah­rers Unge­reimt­hei­ten auf­fie­len und die­ser nicht der Eigen­tü­mer des Fahr­zeugs gewe­sen war, konn­te kurz dar­auf pro­blem­los nach­voll­zo­gen wer­den, dass die­ser den E‑Scooter wenig zuvor in der Bay­reu­ther Stra­ße ent­wen­det hat­te. Der E‑Scooter konn­te dar­auf­hin bei dem Jugend­li­chen zu Hau­se sicher­ge­stellt und an die 14-jäh­ri­ge Eigen­tü­me­rin zurück­ge­ge­ben wer­den. Er erhält eine Strafanzeige.

Son­sti­ges

Effel­trich. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ver­schaff­te sich jemand in der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße gewalt­sam Zutritt in die dor­ti­ge Bäcke­rei­fi­lia­le und ent­wen­de­te eine Geld­kas­set­te. Augen­schein­lich hat­te der Ein­bre­cher die Haupt­ein­gangs­tür der Bäcke­rei auf­ge­he­belt und so ca. 500.- Sach­scha­den ver­ur­sacht. Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu melden.

Forch­heim. Süd­lich von Reuth, der Stra­ße „An der Holz­brücke“ fol­gend, kurz außer­halb der Orts­be­bau­ung, hat­te jemand in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag an einer Feu­er­stel­le gegrillt und hier­zu aus der dor­ti­gen Park­bank ein Holz­brett her­aus­ge­ris­sen und im Feu­er ver­schürt. Der hier­bei für die Stadt Forch­heim ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird mit ca. 200.- Euro bezif­fert. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Am Diens­tag zwi­schen 20:00 bis 24:00 Uhr gerie­ten im Stadt­ge­biet Forch­heim drei Per­so­nen auf ihren E‑Scootern in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, wobei die Beam­ten fest­stell­ten, dass sie nicht mehr ver­kehrs­tüch­tig waren, und ihnen die Wei­ter­fahrt nicht mehr gestat­te­tet wer­den konn­te. Bei einem 35-Jäh­ri­gen wur­de hier­bei eine Alko­ho­li­sie­rung von 0,6 Pro­mil­le und bei einem 68-Jäh­ri­gen eine Alko­ho­li­sie­rung von 0,92 Pro­mil­le fest­ge­stellt. Eine 34-Jäh­ri­ge räum­te bei der Kon­trol­le ein, dass sie unmit­tel­bar zuvor Cry­stal und Can­na­bis kon­su­miert hat­te, wes­halb bei ihr auch noch eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den musste.

Dormitz. Ca. 500 Meter nord­west­lich von Dormitz, auf einem dor­ti­gen Flur­grund­stück, ent­deck­te am Diens­tag­abend eine Rei­te­rin einen Kar­ton mit ca. 30 Kilo­gramm ille­gal ent­sorg­ten Schlacht­ab­fäl­len. Hin­wei­se zu deren Her­kunft nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Pfo­sten umgefahren

LICH­TEN­FELS Am Diens­tag­vor­mit­tag wur­den ins­ge­samt 2 Metall­pfo­sten in der Schwa­ben­stra­ße von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich dar­auf­hin, ohne dies der Poli­zei zu mel­den. Wer kann Hin­wei­se auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Unter Dro­gen­ein­wir­kung mit dem Pkw gefahren

ALTEN­KUNST­ADT Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le eines 20 jäh­ri­gen Pkw Fah­rers am Diens­tag­nach­mit­tag konn­ten die Beam­ten beim Fah­rer Dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­stel­len. Auf Nach­fra­ge bestä­tig­te der jun­ge Mann, am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Mari­hua­na kon­su­miert zu haben. Nach einer dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Blut­ent­nah­me und der Sicher­stel­lung sei­nen Auto­schlüs­sels, durf­te der jun­ge Mann sei­nen Weg, nun zu Fuß, fortsetzen.

Pkw beschä­digt

LICH­TEN­FELS Ein über das Wochen­en­de am Mera­ni­er Schwimm­bad abge­stell­ter Pkw wur­de von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Dier Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich dar­auf­hin, ohne sei­ne Per­so­na­li­en vor­her anzu­ge­ben. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter oder das Fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Fahr­rad entwendet

LICH­TEN­FELS Ein in der Pro­fes­sor-Arneth-Stra­ße abge­stell­tes Fahr­rad wur­de von Don­ners­tag auf Frei­tag ent­wen­det. Das Fahr­rad war hier­bei mit­tels eines Fahr­rad­schlos­ses gesi­chert. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Mann nach Knei­pen­be­such geschlagen

LICH­TEN­FELS Nach dem Besuch einer Knei­pe in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt kam es in der Nacht auf den 1. Mai zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 32jährigen Mann und einem 30jährigen Mann. Im Lau­fe der Aus­ein­an­der­set­zung schlug der älte­re der Män­ner dem jün­ge­ren ein­mal mit der Faust ins Gesicht. Er muss sich nun vor Gericht verantworten.

Auf­kle­ber am Par­tei­bü­ro – Zeu­gen­hin­wei­se erbeten

LICH­TEN­FELS. Zahl­rei­che Auf­kle­ber fand eine Poli­zei­strei­fe am Mitt­woch­mor­gen am Schau­fen­ster eines Par­tei­bü­ros vor. Die Ermitt­lun­gen zur Sach­be­schä­di­gung führt die Kri­po Coburg.

Vom Diens­tag bis zum Mitt­woch­mor­gen mach­ten sich Unbe­kann­te am Schau­fen­ster des AfD-Par­tei­bü­ros in der Lang­hei­mer Stra­ße in Lich­ten­fels zu schaf­fen. Mit einer Viel­zahl von Auf­kle­bern ver­sa­hen die Täter die Schei­be und ver­ur­sach­ten einen Scha­den von noch unbe­kann­ter Höhe. Die Auf­kle­ber tru­gen den Namen einer poli­tisch links­ge­rich­te­ten Organisation.

Zur Unter­stüt­zung ihrer Ermitt­lun­gen bit­tet die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg um Zeu­gen­hin­wei­se. Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/6450.